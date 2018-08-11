Бенитес свернул переговоры о новом контракте

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес свернул переговоры со своим клубом о новом контракте после разочаровывающего трансферного окна.

Этим летом Бенитес так и не получил поддержки со стороны владельца клуба Майка Эшли. Руководство "сорок" не захотело потратиться на игроков, которых определил Рафаэль.



В результате "Ньюкасл" завершил работу на трансферном рынке с прибылью в 21 миллион фунтов и по-настоящему серьезных приобретений не совершил. Теперь Бенитес решил встать из-за стола переговоров насчет продления своего контракта, истекающего через год.



"Нужно было раньше об этом разговаривать. Если нам суждено снова поднять эту тему, значит мы ее поднимем, но не сейчас".



"Я по-настоящему счастлив здесь. Я бы хотел видеть, что команда играет в свой лучший футбол, поэтому я буду стараться изо всех сил каждый день. Я боец, поэтому мне нравится сражаться. Надеюсь, мы будем сражаться, как и в прошлом году".



"Сейчас для меня важнее всего выжать максимум из наших игроков. А для этого нужно сосредоточиться на футболе, а не на контракте", — цитирует Бенитеса Daily Mail.