Моуриньо: "Хороший способ начать сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился своей радостью от победы над "Лестером" со счетом 2:1, добытой в весьма непростых обстоятельствах.

На матч первого тура нового сезона Моуриньо выставил сразу несколько игроков, чья готовность оставляет желать лучшего. Однако эти сложности делают победу еще слаще. Жозе рад, что "Юнайтед" стартовал с трех очков, несмотря на свои кадровые проблемы.



"Мистер Скадамор (президент Премьер-Лиги) должен быть счастлив, это хороший способ начать Премьер-Лигу. Хороший матч. Матч, в котором я нуждался в шести заменах, а не в трех. Я хотел задействовать Мартиаля, но не мог, Поль Погба не мог сыграть 90 минут, как и Фред. Я нуждался в большем количестве замен".



"Было непросто руководить игрой от бровки. Но я сказал игрокам, что у нас были хороши отрезки, было много проблесков того футбола, в который я хочу играть. "Лестер" был так силен отрезками, но мы как команда справились с этим".



"Сегодня команда была командой. Во втором тайме Андреас Перейра и Фред получили по желтой карточке. Поль Погба был великолепен и удивительным образом участвовал в игре, но силы стали заканчиваться. Мы оказались в беде".



"Мартиаль обеспечил бы нам гол в заключительные 20 минут, но я не мог сделать эту замену. Игроки выложились без остатка, они отдали все, что у них было. Каждый из них", — сообщил Моуриньо Sky Sports.