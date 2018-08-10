"Юнайтед" начал новый сезон с победы над "Лестером"
Первый в карьере гол Люка Шоу стал победным для "Манчестер Юнайтед" в стартовом матче нового сезона Премьер-Лиги против "Лестера" — 2:1.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо выпустил с первых минут своего новичка Фреда, а Полю Погба, вернувшемуся к тренировкам четыре дня назад, доверил капитанскую повязку. Люк Шоу и Маттео Дармиан расположились на флангах обороны. Андрес Перейра вышел в центр поля.
В стартовом составе "лис" можно было наблюдать двух новичков в лице Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона. Харри Магуайр вышел с первых минут, но его партнер по сборной Англии Джейми Варди расположился только на лавке — рядом с Джонни Эвансом и Рашидом Геззалем.
Матч начался весьма неожиданно. Уже на второй минуте Даниэль Амарти невольно сыграл рукой в своей штрафной после заблокированного удара Алексиса Санчеса, и рефери Андре Марринер без колебаний назначил пенальти. 11-метровый был уверенно реализован Погба — 1:0.
"Юнайтед" воодушевился и провел еще несколько атак, но затем "Лестер" перехватил инициативу и принялся нагнетать давление. Хороший момент имел Келечи Ихеаначо, едва не поразив дальний угол ворот с близкого расстояния, но лайнсмен в любом случае уже поднял свой флажок.
Время шло, а натиск гостей не ослабевал. На 29-й минуте Мэддисон принял мяч в штрафной и вторым касанием мощно пробил, однако Давид Де Хеа в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
Реализованный пенальти да блестящий сейв Де Хеа так и остались единственным позитивом в игре "Юнайтед" в первом тайме. "Лисы" смотрелись гораздо предпочтительнее.
После перерыва "дьяволы" вспомнили об атаках. Былая прыть из игры гостей пропала, зато появился брак. Очередной момент "Лестера" возник лишь на 76-й минуте, когда Демарай Грей бил в касание с близкого расстояния после прострела Варди, но Де Хеа вновь сыграл выше всяких похвал.
Спустя две минуты "Юнайтед" был обязан наказывать своего соперника. Появившийся на замену Ромелу Лукаку уже расстреливал ворота из центра штрафной после передачи Санчеса, однако удар получился так себе, и Каспер Шмейхель перевел мяч через перекладину.
Развязка наступила на 83-й минуте, когда Хуан Мата выполнил передачу на левый край штрафной, а Люк Шоу перебросил мяч через растерявшегося Перейру и с острого угла поразил ворота — 2:0.
Показалось, что игра сделана — всем, но не Варди, который один свой момент не использовал, но во втором случае был точен, с метра поразив ворота головой после отскока от штанги — 2:1. Однако уже вовсю шло компенсированное время, и этот гол ничего не изменил.
"Лестер" был очень хорош в первом тайме, затмив "Юнайтед", но потратил слишком много сил. После перерыва "лисам" уже не хватало свежести, и однажды "дьяволы" этим воспользовались, набрав свои первые очки и возглавив таблицу.
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче
10.08.2018 23:55
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Последние комментарии:
1 Манчестер Юнайтед 1 3
Источник: http://fapl.ru/posts/64465/?c=1
(ответить)
МЮ весь матч занимался привычным делом - позорил пригород Манчестера
(ответить)
какая же помойка это ваше мю
(ответить)
всем малолеткам сосать !!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
игра была равна, играли два скумца
(ответить)
Чё с Санчесом хз. Прошлый сезон можно было списать на усталость и поиск игры в новых реалиях. Но сейчас? Отдыхал больше всех, поделчился, зарядился и чё? Раньше во многих моментах просто решал и карал, а сейчас мало того, что ошибки, так ещё и решительность пропала напрочь.
(ответить)
Фапл себя изжил :(
(ответить)
МЮ слабоват конечно. Сделаем скидку на скомканную предсезонку.
(ответить)
это какой то активный автобус теперь. вроде и играют а вроде и автобус все равно
перейра впечатлил за один матч больше чем мактоминей за весь прошлый сезон. пока матич лечится ему нужно пользоваться шансом. фред тоже хорошо отыграл, правда зря ногами дерется
байи хорош, шоу все такой же.
погбецо вроде и старался и молодец, но все равно выебывался и терял мячи
санчес...
в общем наслаждаемся этим днем, потому что он скорее всего единственный в сезоне когда мы на первом месте. помним, любим, скриним
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Если брать матч в целом, то 1 тайм конечно вообще в утиль, после пенки бросили играть и начали смотреть как играет Лестер. Во 2-ом уже зашевелились, понравилось общее движение вперед, не сидели в тылах, ну кроме последних 4 минут, когда уже зевнули Варди и заставили доставать валидол. По личностям: Фред - хорошее начало, борется за мяч, рвет задницу, порой слишком выходит, но тем не менее не пассажир, видно желание играть, это приятно, думаю дальше будет лучше. Погба такое чувство что в своей же сборной опять бегает - хорошо держит мяч, корпусом оттирает всех, против него никому не будет приятно играть + думаю что ему повязка кэпа придала еще большей уверенности, не испугался так точно. Байи кроме последнего зевка Варди молодец, там где убегали почти 1 в 1 подчищал как надо. За Шоу чисто по-человечески рад, надеюсь гол придаст ему уверенности, кто знает, может закрепит наконец левый фланг за собой.
По минусовым - Санчес никакой вообще, вроде и старается, вроде и бегает и выдает порой точечные пасы, но в конечной фазе ничего не выходит. Линделоф такой же пожарник как и был, нифига не доверял бы ему старт. Дармиан вроде начал матч хорошо, но в последнюю 10-минутку пошел брак за браком, скорей бы Валенсия вернулся. И еще конечно Мата каким-то слишком аморфным был, с его фланга почти все атаки Лестера в 1 тайме шли, такое чувство что постоянно терялся.
В целом и общем игра оставила больше приятное впечатление чем блевотное. Лестер конечно далеко не Сити или Ливерпуль, но начать хорошо всегда приятно. С победой)
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Чмоур, аут!
(ответить)
Молодцы конечно что выиграли, конечно первый тур, много кого еще нет, но такая победа не приносит особой радости, да и осадок остается после таких побед...
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Маур захватил лидерство в таблице со старта.
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Лестеру не отчаиваться, на последнем месте они точно не будут по итогам тура, ведь Вест Хем там вроде собирается разгромить портовых шлюх на их унитазе.
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Байи мотм, гол-чистая случайность
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Тренер Лестера - залупа конченная что Варди на лавке до последнего хуесосил
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Три пункта в копилке и это главное на старте сезона. Содержание игры пойдёт на лад с течением туров, всех красно-черных с победой.
Фред очень понравился, как и Байи (хоть в конце и лажал), Давид тоже в порядке. А вот всей линии атаки незачет.
п.с. Шоу - МоМ.
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гол Шоу единственное, что понравилось в матче, с победой
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Ну все, чемпик можно заканчивать. Как я и говорил, ваш лысый ничего не стоит и с нашим составом любой выиграл бы титул. А теперь посмотрите что творит Моуриньо со своими каличами.
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пюэль с магвайром приехали в Манчестер, быстренько соснули и уехали.
п.с. охуеначо забил
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