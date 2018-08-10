"Юнайтед" начал новый сезон с победы над "Лестером"

Первый в карьере гол Люка Шоу стал победным для "Манчестер Юнайтед" в стартовом матче нового сезона Премьер-Лиги против "Лестера" — 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо выпустил с первых минут своего новичка Фреда, а Полю Погба, вернувшемуся к тренировкам четыре дня назад, доверил капитанскую повязку. Люк Шоу и Маттео Дармиан расположились на флангах обороны. Андрес Перейра вышел в центр поля.



В стартовом составе "лис" можно было наблюдать двух новичков в лице Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона. Харри Магуайр вышел с первых минут, но его партнер по сборной Англии Джейми Варди расположился только на лавке — рядом с Джонни Эвансом и Рашидом Геззалем.



Матч начался весьма неожиданно. Уже на второй минуте Даниэль Амарти невольно сыграл рукой в своей штрафной после заблокированного удара Алексиса Санчеса, и рефери Андре Марринер без колебаний назначил пенальти. 11-метровый был уверенно реализован Погба — 1:0.



"Юнайтед" воодушевился и провел еще несколько атак, но затем "Лестер" перехватил инициативу и принялся нагнетать давление. Хороший момент имел Келечи Ихеаначо, едва не поразив дальний угол ворот с близкого расстояния, но лайнсмен в любом случае уже поднял свой флажок.



Время шло, а натиск гостей не ослабевал. На 29-й минуте Мэддисон принял мяч в штрафной и вторым касанием мощно пробил, однако Давид Де Хеа в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



Реализованный пенальти да блестящий сейв Де Хеа так и остались единственным позитивом в игре "Юнайтед" в первом тайме. "Лисы" смотрелись гораздо предпочтительнее.



После перерыва "дьяволы" вспомнили об атаках. Былая прыть из игры гостей пропала, зато появился брак. Очередной момент "Лестера" возник лишь на 76-й минуте, когда Демарай Грей бил в касание с близкого расстояния после прострела Варди, но Де Хеа вновь сыграл выше всяких похвал.



Спустя две минуты "Юнайтед" был обязан наказывать своего соперника. Появившийся на замену Ромелу Лукаку уже расстреливал ворота из центра штрафной после передачи Санчеса, однако удар получился так себе, и Каспер Шмейхель перевел мяч через перекладину.



Развязка наступила на 83-й минуте, когда Хуан Мата выполнил передачу на левый край штрафной, а Люк Шоу перебросил мяч через растерявшегося Перейру и с острого угла поразил ворота — 2:0.



Показалось, что игра сделана — всем, но не Варди, который один свой момент не использовал, но во втором случае был точен, с метра поразив ворота головой после отскока от штанги — 2:1. Однако уже вовсю шло компенсированное время, и этот гол ничего не изменил.



"Лестер" был очень хорош в первом тайме, затмив "Юнайтед", но потратил слишком много сил. После перерыва "лисам" уже не хватало свежести, и однажды "дьяволы" этим воспользовались, набрав свои первые очки и возглавив таблицу.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче