Сарри: "Аррисабалага пока не так хорош, как Куртуа"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что по своему уровню игры голкипер Кепа Аррисабалага пока не дотягивает до Тибо Куртуа, которого испанец заменил на "Стэмфорд Бридж".

Крайне напряженная ситуация с Куртуа заставила "синих" потратить аж 71.6 миллионов фунтов на приглашение Аррисабалаги из "Атлетика". При этом с продажи Тибо в "Реал" лондонцы выручили только 35 млн, что обусловлено истекавшим через год контрактом бельгийца.



Сарри очень высоко ценит потенциал своего нового первого номера, но одновременно признает, что 23-летний Аррисабалага пока не может сравниться Куртуа.



"Может ли он быть лучше Куртуа? В данный момент нет. Но он очень молод. Надеюсь, он сможет очень быстро прибавлять. В данный момент он не Куртуа, конечно. Но я очень рад заполучить его и Матео Ковачича".



"Ситуация с Тибо Куртуа была ясной. Он хотел уйти в "Реал". Поэтому мы, возможно, лишились одного из самых важных голкиперов в мире".



"Однако мы купили молодого голкипера, который, думаю, является одним из самых важных молодых голкиперов в Европе, поэтому я очень рад", — цитирует Сарри Daily Mirror.