Гвардиола готов быть Иваном Драго

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поблагодарил своего коллегу Юргена Клоппа из "Ливерпуля" за сравнение с Иваном Драго.

Ранее днем Клопп сравнил "Ливерпуль" с Рокки Бальбоа, выразив уверенность, что наилучшие шансы на чемпионство в Премьер-Лиге остаются у "Сити". Гвардиола не удивился подобным параллелям из популярного кинофильма, но поблагодарил коллегу за комплимент.



"Что ж, спасибо, Юрген. Я живу в этом статусе девять лет, поэтому никаких проблем. За исключением дебютного сезона в "Барселоне", когда я только начинал карьеру, от моих команд всегда ждали требла или вроде того. Поэтому спасибо, Юрген, ты очень добр ко мне", - сообщил Гвардиола Daily Mail.