Уэлбек останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объявил, что нападающий Данни Уэлбек не покинет "Эмирейтс" этим летом.

И хотя трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, теоретически Уэлбек все еще может уйти — в какой-нибудь зарубежный клуб.



Очевидно, Данни едва ли может рассчитывать на место в составе "канониров" при здоровых Пьер-Эмерике Обамеянге и Александре Лакасетте, однако Эмери считает необходимым сохранить 27-летнего англичанина.



"Уэлбек? Только трем нашим игрокам будет позволено уйти: Карлу Дженкинсону, Давиду Оспине и Джоэлу Кэмпбеллу. Но остальные останутся с нами, и к предстоящему матчу мы будем готовиться все вместе", — приводит слова Эмери Daily Mirror.