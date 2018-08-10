Уэлбек останется в "Арсенале"

Данни Уэлбек Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объявил, что нападающий Данни Уэлбек не покинет "Эмирейтс" этим летом.

И хотя трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, теоретически Уэлбек все еще может уйти — в какой-нибудь зарубежный клуб.

Очевидно, Данни едва ли может рассчитывать на место в составе "канониров" при здоровых Пьер-Эмерике Обамеянге и Александре Лакасетте, однако Эмери считает необходимым сохранить 27-летнего англичанина.

"Уэлбек? Только трем нашим игрокам будет позволено уйти: Карлу Дженкинсону, Давиду Оспине и Джоэлу Кэмпбеллу. Но остальные останутся с нами, и к предстоящему матчу мы будем готовиться все вместе", — приводит слова Эмери Daily Mirror.



Метки Арсенал, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2018 20:00

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  1. monsieurgood 10.08.2018 21:00 # monsieurgood
    прототип "стекла" из "неуязвимый"

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  2. london4ik 10.08.2018 20:53 # london4ik
    Ну так ВХ после арса подбирает шлак, чего не взяли?

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  3. lahmatyj 10.08.2018 20:10 # lahmatyj
    А когда-то визжали как сучки от этого трансфера, хотя уже тогда канонирам говорили, что хуиту берут.

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  4. ccchelsea 10.08.2018 20:05 # ccchelsea
    Соболезную.

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