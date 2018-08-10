Уэлбек останется в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объявил, что нападающий Данни Уэлбек не покинет "Эмирейтс" этим летом.
И хотя трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, теоретически Уэлбек все еще может уйти — в какой-нибудь зарубежный клуб.
Очевидно, Данни едва ли может рассчитывать на место в составе "канониров" при здоровых Пьер-Эмерике Обамеянге и Александре Лакасетте, однако Эмери считает необходимым сохранить 27-летнего англичанина.
"Уэлбек? Только трем нашим игрокам будет позволено уйти: Карлу Дженкинсону, Давиду Оспине и Джоэлу Кэмпбеллу. Но остальные останутся с нами, и к предстоящему матчу мы будем готовиться все вместе", — приводит слова Эмери Daily Mirror.
10.08.2018 20:00
Просмотров: 606
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прототип "стекла" из "неуязвимый"
(ответить)
Ну так ВХ после арса подбирает шлак, чего не взяли?
(ответить)
А когда-то визжали как сучки от этого трансфера, хотя уже тогда канонирам говорили, что хуиту берут.
(ответить)
Соболезную.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий