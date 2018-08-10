Моуриньо считает, что "Юнайтед" не стал сильнее за лето
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда не стала лучше в результате летних трансферов.
Этим летом на "Олд Траффорд" перебрались лишь Фред, Диогу Далот и Ли Грант, но все они пришли на замену другим игрокам. Таким образом, "Юнайтед" не получил реального усиления, убежден Моуриньо, чья слова стали очередной демонстрацией того, что Жозе разочарован работой клуба на трансферном рынке.
"Все то же самое, наш состав прежний, как и в прошлом сезоне".
"Мы сменили голкиперов, пригласив Ли, потому что Жоэл Перейра — хороший молодой голкипер, которому нужно играть".
"Мы заменили Дейли Блинда 19-летним парнем (Далотом), который, как мы убеждены, обладает потенциалом, чтобы играть правого защитника или левого защитника. Также мы заменили Майкла Кэррика на Фреда, поэтому наш состав остался прежним".
"Он (Фред) является игроком центра поля, он не нападающий и не центральный защитник. Он — полузащитник, который обладает очень хорошей техникой. В этом отношении он типичный бразильский игрок, которые всегда хорошо подкованы технически и могут делать красивые вещи. Этим игроком можно будет наслаждаться, когда он адаптируется", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
10.08.2018 19:00
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ясен красен, ты же тренер. даже мне грустно, что мю стал таким говном, хотя раньше был грозным соперником
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Так выйди на тренировочное поле и сделай так, чтобы Юнайтед стал сильнее.
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как всегда ноет
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