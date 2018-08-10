"Челси" отправил Батшуайи и Зума по арендам

Мичи Батшуайи Защитник "Челси" Курт Зума был арендован "Эвертоном", а его одноклубник Мичи Батшуайи — "Валенсией".

После возвращения на "Стэмфорд Бридж" из "Стоука" Зума узнал, что рулевой "синих" Маурицио Сарри не включил его в планы на новый сезон. В спешном порядке француз начал поиски пристанища.

Перед самым закрытием трансферного окна возможностью арендовать Курта воспользовался "Эвертон". Клуб с "Гудисон Парк" успел предоставить гарантийную расписку в срок, потому Премьер-Лига одобрила сделку. Следующий сезон 23-летний защитник проведет в команде Марку Силвы.

В один день с Зума "Челси" покинул 24-летний Батшуайи. Несмотря на то, что в распоряжении Сарри из числа нападающих остались лишь Оливье Жиру и Альваро Мората, тренер позволил бельгийцу уйти в "Валенсию" — тоже на правах аренды.




Метки аренда, Батшуайи, Валенсия, Зума, трансферы, Челси, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 10.08.2018 18:10

Количество просмотров Просмотров: 1592

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 10.08.2018 18:27 # ganinilyha
    Представьте как у казахов горит. В паблике челси 1 номером согласно опросу должен был быть Батсман

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  2. firmino9 10.08.2018 18:27 # firmino9
    Батшуаи то зачем?

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  3. farot 10.08.2018 18:22 # farot
    Валенси вроде в прошлом году была на ходу, если не путаю.
    Значит Абрахам в КАЛе и ЛЕ получит пару шансов

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  4. roman109 10.08.2018 18:21 # roman109
    нахуя при мертвом Морате?)

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  5. ccchelsea 10.08.2018 18:17 # ccchelsea
    Норм. Пусть поиграют и окончательно окрепнут. Ждём в следующем сезоне нигеров.

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  6. monsieurgood 10.08.2018 18:14 # monsieurgood
    наааа хууууу яяяяяя при живом морате ?

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