"Челси" отправил Батшуайи и Зума по арендам
Защитник "Челси" Курт Зума был арендован "Эвертоном", а его одноклубник Мичи Батшуайи — "Валенсией".
После возвращения на "Стэмфорд Бридж" из "Стоука" Зума узнал, что рулевой "синих" Маурицио Сарри не включил его в планы на новый сезон. В спешном порядке француз начал поиски пристанища.
Перед самым закрытием трансферного окна возможностью арендовать Курта воспользовался "Эвертон". Клуб с "Гудисон Парк" успел предоставить гарантийную расписку в срок, потому Премьер-Лига одобрила сделку. Следующий сезон 23-летний защитник проведет в команде Марку Силвы.
В один день с Зума "Челси" покинул 24-летний Батшуайи. Несмотря на то, что в распоряжении Сарри из числа нападающих остались лишь Оливье Жиру и Альваро Мората, тренер позволил бельгийцу уйти в "Валенсию" — тоже на правах аренды.
10.08.2018 18:10
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Последние комментарии:
Представьте как у казахов горит. В паблике челси 1 номером согласно опросу должен был быть Батсман
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Батшуаи то зачем?
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Валенси вроде в прошлом году была на ходу, если не путаю.
Значит Абрахам в КАЛе и ЛЕ получит пару шансов
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нахуя при мертвом Морате?)
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Норм. Пусть поиграют и окончательно окрепнут. Ждём в следующем сезоне нигеров.
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наааа хууууу яяяяяя при живом морате ?
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