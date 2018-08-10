"Челси" отправил Батшуайи и Зума по арендам

Защитник "Челси" Курт Зума был арендован "Эвертоном", а его одноклубник Мичи Батшуайи — "Валенсией".

После возвращения на "Стэмфорд Бридж" из "Стоука" Зума узнал, что рулевой "синих" Маурицио Сарри не включил его в планы на новый сезон. В спешном порядке француз начал поиски пристанища.



Перед самым закрытием трансферного окна возможностью арендовать Курта воспользовался "Эвертон". Клуб с "Гудисон Парк" успел предоставить гарантийную расписку в срок, потому Премьер-Лига одобрила сделку. Следующий сезон 23-летний защитник проведет в команде Марку Силвы.



В один день с Зума "Челси" покинул 24-летний Батшуайи. Несмотря на то, что в распоряжении Сарри из числа нападающих остались лишь Оливье Жиру и Альваро Мората, тренер позволил бельгийцу уйти в "Валенсию" — тоже на правах аренды.