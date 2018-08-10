"Пэлас" продолжает переговоры с Захой о новом контракте
Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон рассказал, что его клуб продолжает переговоры с вингером Уилфридом Захой о новом контракте.
Ранее этим летом стало известно, что Заха отверг предложение "орлов" о новом контракте. Пресса принялась еще настойчивее отправлять Уилфрида в "Тоттенхэм" и "Челси".
Незадолго до закрытия трансферного окна также сообщалось, что игрок сборной Кот-д'Ивуара хочет отправиться на "Стэмфорд Бридж" и даже готов просить "Пэлас" об этом.
Однако эти слухи так и не материализовались, и "орлы" без проблем удержали свою главную звезду. Теперь Ходжсон хочет, чтобы Заха последовал его примеру и тоже продлил сотрудничество с клубом.
"Думаю, идея о том, чтобы подписать с ним новый контракт, появилась прямо в конце прошлого сезона".
"Насколько мне известно, переговоры об этом продолжаются, и от случая к случаю я получаю уведомления насчет этого процесса. Это касается только Уилфа и клуба, но я уверен, что они найдут решение, которое всех обрадует", — цитирует Ходжсона Sky Sports.
10.08.2018 18:00
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