"Пэлас" продолжает переговоры с Захой о новом контракте

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон рассказал, что его клуб продолжает переговоры с вингером Уилфридом Захой о новом контракте.

Ранее этим летом стало известно, что Заха отверг предложение "орлов" о новом контракте. Пресса принялась еще настойчивее отправлять Уилфрида в "Тоттенхэм" и "Челси".



Незадолго до закрытия трансферного окна также сообщалось, что игрок сборной Кот-д'Ивуара хочет отправиться на "Стэмфорд Бридж" и даже готов просить "Пэлас" об этом.



Однако эти слухи так и не материализовались, и "орлы" без проблем удержали свою главную звезду. Теперь Ходжсон хочет, чтобы Заха последовал его примеру и тоже продлил сотрудничество с клубом.



"Думаю, идея о том, чтобы подписать с ним новый контракт, появилась прямо в конце прошлого сезона".



"Насколько мне известно, переговоры об этом продолжаются, и от случая к случаю я получаю уведомления насчет этого процесса. Это касается только Уилфа и клуба, но я уверен, что они найдут решение, которое всех обрадует", — цитирует Ходжсона Sky Sports.