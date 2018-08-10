Сарри: "Азар счастлив, что остался в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что вингер Эден Азар не расстроился, когда "синие" отказали ему в переходе в "Реал".

Этим летом Азар рассчитывал перебраться на "Сантьяго Бернабеу" по примеру своего одноклубника Тибо Куртуа. Однако если земляк осуществил мечту, то Эден смирился с решением "Челси". И, по мнению Сарри, ни о чем не пожалел.



"Трансферное окно закрылось, поэтому его уход исключен. Мы не собираемся менять состав, Азар останется с нами. Я разговаривал с ним три-четыре раза, и он никогда не говорил мне, что хочет уйти. Думаю, он счастлив, что остался здесь".



"Что касается нового контракта, то мне нечего сказать по этому поводу. Это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы делать футболистов сильнее. Подписание контрактов не входит в мои обязанности".



"На мой взгляд, не будет проблемой подписать новый контракт с игроком, который чувствует себя счастливым", - цитирует Сарри Goal.