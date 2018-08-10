Сарри: "Азар счастлив, что остался в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что вингер Эден Азар не расстроился, когда "синие" отказали ему в переходе в "Реал".
Этим летом Азар рассчитывал перебраться на "Сантьяго Бернабеу" по примеру своего одноклубника Тибо Куртуа. Однако если земляк осуществил мечту, то Эден смирился с решением "Челси". И, по мнению Сарри, ни о чем не пожалел.
"Трансферное окно закрылось, поэтому его уход исключен. Мы не собираемся менять состав, Азар останется с нами. Я разговаривал с ним три-четыре раза, и он никогда не говорил мне, что хочет уйти. Думаю, он счастлив, что остался здесь".
"Что касается нового контракта, то мне нечего сказать по этому поводу. Это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы делать футболистов сильнее. Подписание контрактов не входит в мои обязанности".
"На мой взгляд, не будет проблемой подписать новый контракт с игроком, который чувствует себя счастливым", - цитирует Сарри Goal.
10.08.2018 17:00
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Последние комментарии:
протянет сезон без переподписания контракта и уйдёт в Реал, на невыгодных для Челси условиях. Лучше бы в этом году продали, хоть бабла бы подняли, мож купили бы кого стоящего. А так опять в жопе останутся. Никакой Абрам не бизнесмен, варюга, который не знает цену деньгам.
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напоминаю, что транс. окно закрылось только в Англии, а это значит что и Эден и Кантэ еще имеют шансы покинуть помойку членче
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Конечно, Сарри правильно делает, что снимает давление с команды, но есть большие сомнения касательно того, насколько счастлив Азар, скорее Эден просто принимает текущий расклад, понятное дело, что Челси не отпустил бы его на финише ТО. Лично у меня есть уверенность, что он не подпишет контракт до следующего лета.
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хороший наёмник
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Красава. Если подпишет новый контракт, то можно и капитанскую повязку вручить бонусом к 300к зп. Этот кент заслужил.
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Что Азару, что Куртизанке нечего ловить в Реале. Но Куртоносу поделом. За свою крысиную натуру будет дооолго полировать там банку.
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