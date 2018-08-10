Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" покинут еще несколько игрокв

Клопп и Миньоле Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что до закрытия трансферного окна в Европе его клуб покинут еще несколько человек.

Этим летом "красные" уже расстались с полузащитником Эмре Джаном и нападающим Данни Ингсом: первый отправил в "Ювентус", а второй был арендован "Саутгемптоном".

Клопп ожидает, что до конца августа клуб покинут еще несколько игроков. Одним из них, вероятно, станет голкипер Симон Миньоле, окончательно утративший доверие тренера.

"Клубы Премьер-Лиги уже не могут покупать, зато могут продавать. У нас есть такая возможность до конца августа, и, вероятно, мы ей воспользуемся", - приводит слова Клоппа Teamtalk.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 10.08.2018 16:00

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  1. girasimus 10.08.2018 16:36 # girasimus
    Клаван, Ориги, Минголет, Соланке на выход.

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  2. ben-arfa 10.08.2018 16:10 # ben-arfa
    Калиуса надо сливать, а Мигнолет в кубках им не помешает

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