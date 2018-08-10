1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу 10 августа поединком "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция



Этим летом "Лестер" достаточно легко отразил интерес "Манчестер Юнайтед" к своему ведущему защитнику Харри Магуайру. Накануне, в самый напряженный день трансферного окна, главный тренер "лис" Клод Пюэль даже позволил себе отпустить шутку по этому поводу.



"Харри действительно отправится в Манчестер — но только на пару часов, чтобы сыграть за нас против "Юнайтед", — шутил Пюэль.



Несомненно, интерес МЮ выступит дополнительным источником мотивации для Магуайра, который едва вернулся из отпуска вместе со своим партнером по сборной Англии Джейми Варди. А Варди в свою очередь будет мотивирован продленным накануне контрактом.



Возможно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и не получил желаемого усиления этим летом, но теперь настало время оставить этот негатив позади и сосредоточиться на игре в футбол. Дать фору конкурентам на самом старте было бы не к лицу.



"Лисы" выиграли только три встречи из 44 против "Юнайтед" в рамках высшего дивизиона, включая лишь одну на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге — в феврале 1998 со счетом 0:1.



"Юнайтед" неизменно выигрывает свой первый матч сезона Премьер-Лиги вот уже 17 лет. "Лестер" стартовал в Премьер-Лиге с победы лишь однажды в девяти попытках.



Ожидается, что за "Юнайтед" дебютирует полузащитник Фред. Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Диогу Далот, Андер Эррера и Неманья Матич травмированы. Часть игроков, включая Поля Погба и Ромелу Лукаку, под вопросом из-за позднего возвращения с каникул.



"Лестеру" предстоит оценить состояние Магуайра и Варди, которые лишь на текущей неделе приступили к тренировкам. Джонни Эванс, Джеймс Мэддисон и Демарай Грей решили свои проблемы со здоровьем.