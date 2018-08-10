1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Харри Магуайр и Поль Погба В пятницу 10 августа поединком "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция

Этим летом "Лестер" достаточно легко отразил интерес "Манчестер Юнайтед" к своему ведущему защитнику Харри Магуайру. Накануне, в самый напряженный день трансферного окна, главный тренер "лис" Клод Пюэль даже позволил себе отпустить шутку по этому поводу.

"Харри действительно отправится в Манчестер — но только на пару часов, чтобы сыграть за нас против "Юнайтед", — шутил Пюэль.

Несомненно, интерес МЮ выступит дополнительным источником мотивации для Магуайра, который едва вернулся из отпуска вместе со своим партнером по сборной Англии Джейми Варди. А Варди в свою очередь будет мотивирован продленным накануне контрактом.

Возможно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и не получил желаемого усиления этим летом, но теперь настало время оставить этот негатив позади и сосредоточиться на игре в футбол. Дать фору конкурентам на самом старте было бы не к лицу.

"Лисы" выиграли только три встречи из 44 против "Юнайтед" в рамках высшего дивизиона, включая лишь одну на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге — в феврале 1998 со счетом 0:1.

"Юнайтед" неизменно выигрывает свой первый матч сезона Премьер-Лиги вот уже 17 лет. "Лестер" стартовал в Премьер-Лиге с победы лишь однажды в девяти попытках.

Ожидается, что за "Юнайтед" дебютирует полузащитник Фред. Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Диогу Далот, Андер Эррера и Неманья Матич травмированы. Часть игроков, включая Поля Погба и Ромелу Лукаку, под вопросом из-за позднего возвращения с каникул.

"Лестеру" предстоит оценить состояние Магуайра и Варди, которые лишь на текущей неделе приступили к тренировкам. Джонни Эванс, Джеймс Мэддисон и Демарай Грей решили свои проблемы со здоровьем.



Метки анонс тура, Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2018 15:10

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Последние комментарии:




  1. trent 10.08.2018 16:09 # trent
    МЮ наберёт три очка при унылой игре.

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  2. don-antonio 10.08.2018 16:03 # don-antonio
    Просто храни портового обрыгана из-под гомля?

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  3. meshuggah 10.08.2018 16:02 # meshuggah
    Может хоть сегодня скюмы воползут из под шкоодрана

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  4. bushwacka 10.08.2018 15:50 # bushwacka
    2 - 0

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  5. lfc-mad-fan13 10.08.2018 15:49 # lfc-mad-fan13
    Михайл, когда появится конкурс прогнозистов? Уже как бы 6 часов до матча

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  6. only--liverpool 10.08.2018 15:39 # only--liverpool
    Думаю ничейку скатают 2-2

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  7. fakekafake 10.08.2018 15:30 # fakekafake
    Элитная шутка дня:

    Когда собакевич выпал из грязной пиздятины своей шлюхи-мамаши и перед тем как пиздануцца своей аутичной макушкой о кафель туалета на заправке он успел исполнить "Сиринск" Дебюсси чуть более чем наполовину.

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  8. mu-fc 10.08.2018 15:27 # mu-fc
    Унылая ничья, Моур аут

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  9. mancunia-planet 10.08.2018 15:26 # mancunia-planet
    Ахуенно. Победа Лесиста, Маур чмо и уёбок

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  10. ba-29 10.08.2018 15:25 # ba-29
    Всем доброго дня, кроме портовых
    Что по прогнозам на мюцо- лестер?

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  11. lfc-mad-fan13 10.08.2018 15:24 # lfc-mad-fan13
    А вот и новый опросик от Михайло подъехал!

    Удастся ли "Манчестер Сити" защитить титул в следующем сезоне?
    1. Пенсы-лохи
    2. Нет

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  12. mr-s1n1st3r 10.08.2018 15:15 # mr-s1n1st3r
    1. Ливерпуль
    2. МС
    3. ТТХ
    4. Арсенал
    ...
    19. МЮ
    20. Челси

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  13. mr-s1n1st3r 10.08.2018 15:12 # mr-s1n1st3r
    Ливерпуль - чемпик.

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