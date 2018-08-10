1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу 10 августа поединком "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция
Этим летом "Лестер" достаточно легко отразил интерес "Манчестер Юнайтед" к своему ведущему защитнику Харри Магуайру. Накануне, в самый напряженный день трансферного окна, главный тренер "лис" Клод Пюэль даже позволил себе отпустить шутку по этому поводу.
"Харри действительно отправится в Манчестер — но только на пару часов, чтобы сыграть за нас против "Юнайтед", — шутил Пюэль.
Несомненно, интерес МЮ выступит дополнительным источником мотивации для Магуайра, который едва вернулся из отпуска вместе со своим партнером по сборной Англии Джейми Варди. А Варди в свою очередь будет мотивирован продленным накануне контрактом.
Возможно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и не получил желаемого усиления этим летом, но теперь настало время оставить этот негатив позади и сосредоточиться на игре в футбол. Дать фору конкурентам на самом старте было бы не к лицу.
"Лисы" выиграли только три встречи из 44 против "Юнайтед" в рамках высшего дивизиона, включая лишь одну на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге — в феврале 1998 со счетом 0:1.
"Юнайтед" неизменно выигрывает свой первый матч сезона Премьер-Лиги вот уже 17 лет. "Лестер" стартовал в Премьер-Лиге с победы лишь однажды в девяти попытках.
Ожидается, что за "Юнайтед" дебютирует полузащитник Фред. Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Диогу Далот, Андер Эррера и Неманья Матич травмированы. Часть игроков, включая Поля Погба и Ромелу Лукаку, под вопросом из-за позднего возвращения с каникул.
"Лестеру" предстоит оценить состояние Магуайра и Варди, которые лишь на текущей неделе приступили к тренировкам. Джонни Эванс, Джеймс Мэддисон и Демарай Грей решили свои проблемы со здоровьем.
10.08.2018 15:10
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Последние комментарии:
МЮ наберёт три очка при унылой игре.
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Просто храни портового обрыгана из-под гомля?
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Может хоть сегодня скюмы воползут из под шкоодрана
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2 - 0
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Михайл, когда появится конкурс прогнозистов? Уже как бы 6 часов до матча
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Думаю ничейку скатают 2-2
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Элитная шутка дня:
Когда собакевич выпал из грязной пиздятины своей шлюхи-мамаши и перед тем как пиздануцца своей аутичной макушкой о кафель туалета на заправке он успел исполнить "Сиринск" Дебюсси чуть более чем наполовину.
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Унылая ничья, Моур аут
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Ахуенно. Победа Лесиста, Маур чмо и уёбок
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Всем доброго дня, кроме портовых
Что по прогнозам на мюцо- лестер?
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А вот и новый опросик от Михайло подъехал!
Удастся ли "Манчестер Сити" защитить титул в следующем сезоне?
1. Пенсы-лохи
2. Нет
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1. Ливерпуль
2. МС
3. ТТХ
4. Арсенал
...
19. МЮ
20. Челси
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Ливерпуль - чемпик.
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