Ихеаначо хочет снова огорчить МЮ на "Олд Траффорд"

Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо заявил, что хочет снова забить на "Олд Траффорд" и оказать услугу своему бывшему клубу "Манчестер Сити".

Два года назад нигериец забил важный гол в дерби Манчестера, благодаря чему "горожане" победили на "Олд Траффорд" 1:2. В пятницу Келечи хочет вновь огорчить "Юнайтед", но уже в составе "Лестера".



"Все с нетерпением ждут этой игры, и я не исключение. Перейти из "Манчестер Сити" в "Лестер" и сыграть против "Юнайтед" – это особенное событие для меня. Думаю, фанаты "Сити" поддержат нас в этой игре".



"Я забил "Юнайтед" два года назад в дерби. Это был отличный опыт, и я хотел бы повторить его в пятницу", - приводит слова Ихеаначо издание Daily Mirror.