"Кристал Пэлас" продлил контракт с Ходжсоном

"Кристал Пэлас" продлил сотрудничество с главным тренером Роем Ходжсоном до лета 2020 года.

Подхватив команду на старте прошлого сезона, Ходжсон не только спас "орлов" от вылета из Премьер-Лиги, но и поднял команду до приличного 11-го места. В награду за впечатляющее достижение Рой получил новый контракт, рассчитанный до июня 2020 года.



Символично, что о продлении сделки стороны объявили спустя сутки после Дня рождения специалиста. Накануне бывшему наставнику сборной Англии исполнился 71 год.



"Я очень рад продлить свой контракт с "Кристал Пэлас". Этот клуб близок моему сердцу еще с самого моего детства, поэтому было здорово оказаться здесь и возглавить команду".



"Мы можем гордиться собой за то, что перевернули ситуацию в прошлом сезоне. Я рад, что владельцы оказали поддержку и поверили в меня как в человека, который сможет сделать с этим клубом шаг вперед", - сообщил Ходжсон.