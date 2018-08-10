Клопп: "Ливерпуль" — это Рокки Бальбоа Премьер-Лиги"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал свою команду "Рокки Бальбоа", заявив, что "красные" остаются андердогами чемпионской гонки Премьер-Лиги нового сезона.

Из всех команд Премьер-Лиги, пожалуй, именно "Ливерпуль" наиболее впечатляющим образом поработал на трансферном рынке этим летом, потратив на новичков более 170 миллионов фунтов.

Уже сейчас многие считают, что "красные" набрали мускулов, чтобы отобрать титул у "Манчестер Сити", однако Юрген гораздо более осторожен.

"Нам нужно быть стабильнее, и мы знаем это. Нужно лучше распоряжаться своими моментами. Нужно быть более агрессивными в правильные моменты. Мы должны стать лучше во всем".

"Вы спрашиваете меня о дистанции до "Сити". Мы набрали три очка против "Сити", а они набрали три очка против нас. Поэтому остальное было потеряно в других матчах. Дело не только в очных встречах с представителями топ-6. Взгляните на "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Эвертон" — все команды амбициозны. Сложно будет всем командам".

"Мы должны включить режим чемпионата. Мы ныряем в воду и не вынырнем, пока не закончится кислород. Таков план. Многие люди думают, что после такого трансферного окна мы будем сражаться за титул, и это правда".

"Сити" — чемпион, они никого не потеряли и купили Махреза. Они произвели отличное впечатление против "Челси" (в матче за Суперкубок Англии), обе команды были хороши. Но мы по-прежнему Рокки Бальбоа, а не Иван Драго".

"Мы должны хотеть больше и сражаться больше. Таков должен быть наш настрой, — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 10.08.2018 15:41 # radik86radik
    Как полыхает от зависти и страха у хейтеров)))

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  2. gio 10.08.2018 15:38 # gio
    Опять чемпионские разговоры, надеюсь МЮ или Челси заткнут пепа с психом

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  3. only--liverpool 10.08.2018 14:34 # only--liverpool
    Скорее как Майк Тайсон: порхает как бабочка, жалит как пчела.

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  4. mancunia-planet 10.08.2018 14:30 # mancunia-planet
    Блеать, на лапатки всех класть будет.. Ща ВХ выебут во все щели, вот это прыть

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  5. sj606 10.08.2018 14:26 # sj606
    Это тот который проиграл шесть из семи финалов в тренерской карьере ?

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  6. manutd-20champ 10.08.2018 14:22 # manutd-20champ
    ничего нового не сказал, просто лишний раз признался в том, что колбаса андердог.

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  7. gerrard08 10.08.2018 14:17 # gerrard08
    Скам - аполло. Выебывались когда были на коне, а теперь пытаются братоваться с лфк
    ситей - Иван Драго. Ибо искуственно накаченый мешок.
    Пенсы - Клуббер ланг. Ибо такие же невтемные и агрессивные.

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  8. chebrec 10.08.2018 14:15 # chebrec
    Пока очкарик только пустые базары ведет с 0 кубков у портовых бичей

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  9. brown-ale 10.08.2018 14:08 # brown-ale
    Эвертон - Макгрегор. Дерзкий, тупой и все равно сливает.

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  10. psycho1 10.08.2018 14:08 # psycho1
    Уместнее сравнить с кем-то, кто проиграл все финалы из-за бездарного тренера и ни разу не выигрывал титул. Есть аналоги таким неудачникам в боксе?

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  11. monsieurgood 10.08.2018 14:03 # monsieurgood
    Рокки и Бульвинкльн

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  12. kos9k 10.08.2018 14:00 # kos9k
    пенсы-валуев

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