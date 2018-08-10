Клопп: "Ливерпуль" — это Рокки Бальбоа Премьер-Лиги"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал свою команду "Рокки Бальбоа", заявив, что "красные" остаются андердогами чемпионской гонки Премьер-Лиги нового сезона.

Из всех команд Премьер-Лиги, пожалуй, именно "Ливерпуль" наиболее впечатляющим образом поработал на трансферном рынке этим летом, потратив на новичков более 170 миллионов фунтов.



Уже сейчас многие считают, что "красные" набрали мускулов, чтобы отобрать титул у "Манчестер Сити", однако Юрген гораздо более осторожен.



"Нам нужно быть стабильнее, и мы знаем это. Нужно лучше распоряжаться своими моментами. Нужно быть более агрессивными в правильные моменты. Мы должны стать лучше во всем".



"Вы спрашиваете меня о дистанции до "Сити". Мы набрали три очка против "Сити", а они набрали три очка против нас. Поэтому остальное было потеряно в других матчах. Дело не только в очных встречах с представителями топ-6. Взгляните на "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Эвертон" — все команды амбициозны. Сложно будет всем командам".



"Мы должны включить режим чемпионата. Мы ныряем в воду и не вынырнем, пока не закончится кислород. Таков план. Многие люди думают, что после такого трансферного окна мы будем сражаться за титул, и это правда".



"Сити" — чемпион, они никого не потеряли и купили Махреза. Они произвели отличное впечатление против "Челси" (в матче за Суперкубок Англии), обе команды были хороши. Но мы по-прежнему Рокки Бальбоа, а не Иван Драго".



"Мы должны хотеть больше и сражаться больше. Таков должен быть наш настрой, — приводит слова Клоппа Sky Sports.