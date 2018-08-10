Клопп: "Ливерпуль" — это Рокки Бальбоа Премьер-Лиги"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал свою команду "Рокки Бальбоа", заявив, что "красные" остаются андердогами чемпионской гонки Премьер-Лиги нового сезона.
Из всех команд Премьер-Лиги, пожалуй, именно "Ливерпуль" наиболее впечатляющим образом поработал на трансферном рынке этим летом, потратив на новичков более 170 миллионов фунтов.
Уже сейчас многие считают, что "красные" набрали мускулов, чтобы отобрать титул у "Манчестер Сити", однако Юрген гораздо более осторожен.
"Нам нужно быть стабильнее, и мы знаем это. Нужно лучше распоряжаться своими моментами. Нужно быть более агрессивными в правильные моменты. Мы должны стать лучше во всем".
"Вы спрашиваете меня о дистанции до "Сити". Мы набрали три очка против "Сити", а они набрали три очка против нас. Поэтому остальное было потеряно в других матчах. Дело не только в очных встречах с представителями топ-6. Взгляните на "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Эвертон" — все команды амбициозны. Сложно будет всем командам".
"Мы должны включить режим чемпионата. Мы ныряем в воду и не вынырнем, пока не закончится кислород. Таков план. Многие люди думают, что после такого трансферного окна мы будем сражаться за титул, и это правда".
"Сити" — чемпион, они никого не потеряли и купили Махреза. Они произвели отличное впечатление против "Челси" (в матче за Суперкубок Англии), обе команды были хороши. Но мы по-прежнему Рокки Бальбоа, а не Иван Драго".
"Мы должны хотеть больше и сражаться больше. Таков должен быть наш настрой, — приводит слова Клоппа Sky Sports.
10.08.2018 14:00
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Последние комментарии:
Как полыхает от зависти и страха у хейтеров)))
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Опять чемпионские разговоры, надеюсь МЮ или Челси заткнут пепа с психом
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Скорее как Майк Тайсон: порхает как бабочка, жалит как пчела.
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Блеать, на лапатки всех класть будет.. Ща ВХ выебут во все щели, вот это прыть
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Это тот который проиграл шесть из семи финалов в тренерской карьере ?
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ничего нового не сказал, просто лишний раз признался в том, что колбаса андердог.
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Скам - аполло. Выебывались когда были на коне, а теперь пытаются братоваться с лфк
ситей - Иван Драго. Ибо искуственно накаченый мешок.
Пенсы - Клуббер ланг. Ибо такие же невтемные и агрессивные.
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Пока очкарик только пустые базары ведет с 0 кубков у портовых бичей
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Эвертон - Макгрегор. Дерзкий, тупой и все равно сливает.
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Уместнее сравнить с кем-то, кто проиграл все финалы из-за бездарного тренера и ни разу не выигрывал титул. Есть аналоги таким неудачникам в боксе?
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Рокки и Бульвинкльн
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пенсы-валуев
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