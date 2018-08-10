Моуриньо уверен, что Погба счастлив в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что полузащитник Поль Погба счастлив на "Олд Траффорд".
В начале августа пресса сообщала, что Погба помышляет об уходе из "Юнайтед". На такие мысли Поля навели разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо, из-за которых он даже присел на скамейку запасных в прошлом сезоне.
Главным претендентом на чемпиона Мира в составе сборной Франции называлась "Барселона". По слухам, Погба даже сообщил своим партнерам по МЮ, что хочет перебраться на "Ноу Камп".
И хотя трансферное окно в Испании все еще открыто, и спекуляции могу продолжиться, Жозе спешит заверить, что Поль счастлив на "Олд Траффорд".
"Он вернулся к нам в понедельник, был счастлив и с радостью приступил к работе. Он прекрасно трудился все эти дни, поэтому мы лишь должны понять, как он себя чувствует с психологической точки зрения. Мы должны обсудить с ним, готов ли он к "Лестеру", - сообщил Моуриньо Daily Mail.
10.08.2018 13:00
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Последние комментарии:
Не понимаю как такой топовый игрок может так галимо играть. Всё есть, и техника, и скорость, и шикарный пас на любую дистанцию, и сумасшедший удар, и приличный отбор, и игра головой. Чем-то напоминает ситуацию с Моратой. По характеристикам топовые игроки, но играют лишь на малую часть своих возможностей.
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два ублюдка, ненавижу вас сейчас
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Если его продадут, МЮ и за топ 4 будет сложно бороться
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