Моуриньо уверен, что Погба счастлив в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что полузащитник Поль Погба счастлив на "Олд Траффорд".

В начале августа пресса сообщала, что Погба помышляет об уходе из "Юнайтед". На такие мысли Поля навели разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо, из-за которых он даже присел на скамейку запасных в прошлом сезоне.



Главным претендентом на чемпиона Мира в составе сборной Франции называлась "Барселона". По слухам, Погба даже сообщил своим партнерам по МЮ, что хочет перебраться на "Ноу Камп".



И хотя трансферное окно в Испании все еще открыто, и спекуляции могу продолжиться, Жозе спешит заверить, что Поль счастлив на "Олд Траффорд".



"Он вернулся к нам в понедельник, был счастлив и с радостью приступил к работе. Он прекрасно трудился все эти дни, поэтому мы лишь должны понять, как он себя чувствует с психологической точки зрения. Мы должны обсудить с ним, готов ли он к "Лестеру", - сообщил Моуриньо Daily Mail.