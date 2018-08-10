Рэмси готов сыграть против "Сити"

Аарон Рэмси Аккурат к старту сезона полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси вернулся в строй, залечив травму голеностопа.

Напомним, что Рэмси был выведен из состава на товарищеский матч с "Челси", прошедший в начале августа, получив повреждение на разминке. Главный тренер "канониров" Унаи Эмери позже предположил, что валлиец пропустит начало сезона.

Однако прогноз испанца не сбылся. Как сообщает Evening Standard, аккурат к старту сезона Рэмси залечил свое повреждение, а накануне 27-летний полузащитник уже занимался в общей группе.

Таким образом, Аарон имеет все шансы сыграть против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье. Окончательное подтверждение должно наступить после пресс-конференции Эмери.




Метки Арсенал, Рэмси, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 10.08.2018 12:00

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  1. arkan 10.08.2018 12:23 # arkan
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Рэмси готов сосать у "Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/64451/

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