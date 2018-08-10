Рэмси готов сыграть против "Сити"

Аккурат к старту сезона полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси вернулся в строй, залечив травму голеностопа.

Напомним, что Рэмси был выведен из состава на товарищеский матч с "Челси", прошедший в начале августа, получив повреждение на разминке. Главный тренер "канониров" Унаи Эмери позже предположил, что валлиец пропустит начало сезона.



Однако прогноз испанца не сбылся. Как сообщает Evening Standard, аккурат к старту сезона Рэмси залечил свое повреждение, а накануне 27-летний полузащитник уже занимался в общей группе.



Таким образом, Аарон имеет все шансы сыграть против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье. Окончательное подтверждение должно наступить после пресс-конференции Эмери.