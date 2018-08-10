"Юнайтед" наложил вето на ряд трансферных целей Моуриньо

Руководство "Манчестер Юнайтед" наложило вето на ряд трансферных целей, которые предлагал главный тренер Жозе Моуриньо во время летнего окна.

Моуриньо имеет все причины быть недовольным усилением, полученным этим летом. Жозе обзавелся лишь одним по-настоящему большим игроком в лице Фреда, так и не сумев пригласить в свою команду центрального защитника топ-уровня до дедлайна в четверг.



Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд и владельцы клуба сознательно отказались от преследования ряда предложенных Моуриньо целей.



Боссы "Юнайтед" решили, что эти цели — краткосрочные решения, требующие десятков миллионов фунтов. Также руководство усомнилось в том, лучше ли предлагаемые Жозе игроки, чем уже имеющиеся на "Олд Траффорд".



Например, клуб не поддержал энтузиазм Моуриньо в отношении Харри Магуайра из "Лестера", приобрести которого было возможно лишь за рекордные для защитника 75 млн. фунтов.



Также "Юнайтед" отказался потратиться на Тоби Алдервейрелда, которому в марте исполнится 30, но который был оценен "Тоттенхэмом" более чем в 50 млн. фунтов. Сюда также потребовалось бы добавить зарплату в размере около 25 млн. фунтов за четыре года.



При этом "дьяволы" были готовы инвестировать более 100 млн. фунтов в Рафаэля Варана из "Реала", но дело в том, что француз — или какой-либо другой подобный молодой и перспективный игрок — не был доступен для трансфера этим летом.



Таким образом, очевидно, что в отношениях Моуриньо и боссов клуба не все гладко, и Жозе имеет все основания затаить определенную обиду, которая еще может обнаружить себя по ходу сезона.