"Юнайтед" наложил вето на ряд трансферных целей Моуриньо

Жозе Моуриньо Руководство "Манчестер Юнайтед" наложило вето на ряд трансферных целей, которые предлагал главный тренер Жозе Моуриньо во время летнего окна.

Моуриньо имеет все причины быть недовольным усилением, полученным этим летом. Жозе обзавелся лишь одним по-настоящему большим игроком в лице Фреда, так и не сумев пригласить в свою команду центрального защитника топ-уровня до дедлайна в четверг.

Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд и владельцы клуба сознательно отказались от преследования ряда предложенных Моуриньо целей.

Боссы "Юнайтед" решили, что эти цели — краткосрочные решения, требующие десятков миллионов фунтов. Также руководство усомнилось в том, лучше ли предлагаемые Жозе игроки, чем уже имеющиеся на "Олд Траффорд".

Например, клуб не поддержал энтузиазм Моуриньо в отношении Харри Магуайра из "Лестера", приобрести которого было возможно лишь за рекордные для защитника 75 млн. фунтов.

Также "Юнайтед" отказался потратиться на Тоби Алдервейрелда, которому в марте исполнится 30, но который был оценен "Тоттенхэмом" более чем в 50 млн. фунтов. Сюда также потребовалось бы добавить зарплату в размере около 25 млн. фунтов за четыре года.

При этом "дьяволы" были готовы инвестировать более 100 млн. фунтов в Рафаэля Варана из "Реала", но дело в том, что француз — или какой-либо другой подобный молодой и перспективный игрок — не был доступен для трансфера этим летом.

Таким образом, очевидно, что в отношениях Моуриньо и боссов клуба не все гладко, и Жозе имеет все основания затаить определенную обиду, которая еще может обнаружить себя по ходу сезона.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 10.08.2018 12:04 # radik86radik
    Я не удивлюсь, если Моур во второй раз провернет тот же трюк что и с пенсией-получит охеренную неустойку и уйдет, обиженно надув губки. Красавец.

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  2. asnural 10.08.2018 11:51 # asnural
    Пойдет тренером в спартаг

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  3. fc-oil 10.08.2018 11:42 # fc-oil
    Норм аналитика, уровня Невилла и Карагера.

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  4. red-devil-4ever 10.08.2018 10:52 # red-devil-4ever
    Детский сад какой-то, ей Богу

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  5. abse 10.08.2018 10:42 # abse
    Ждём его увольнения в этом сезоне =)

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  6. sausage 10.08.2018 10:34 # sausage
    А вообще надо Погбу продать, чтобы не мучился парень и команде не мешал. Сейчас норм можно на нём срубить и кого-то в центр взять. Задача на следующее ТО.

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  7. sausage 10.08.2018 10:32 # sausage
    Ну так-то всё логично. Шпоры ахуели в край, ни себе, ни людям, ни Тоби. Магуайр хз, да и Лестер не горазд продавать. Но в защитку нужен кто-то, и на фланги. Короче, момент истины для Маура, с кем работать есть, состав в общем норм.

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  8. blue-lion 10.08.2018 10:27 # blue-lion
    75 за Магвайера еще больший бред, чем 80 за Кепу.

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  9. firmino9 10.08.2018 10:22 # firmino9
    Ожидаем по ходу сезона 100500+ вью от Моура по трансферам

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  10. alexomck 10.08.2018 10:03 # alexomck
    хм, внезапно экономить начали. в принципе по Маквайру и Тоби логично, но рынок сейчас такой - плати или играй в ЛЕ.

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  11. al-faarabi 10.08.2018 10:01 # al-faarabi
    ждем увольнение

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