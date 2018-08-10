Клопп несколько месяцев знал, что Джан уйдет

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что несколько месяцев знал о предстоящем уходе из клуба полузащитника Эмре Джана.

Напомним, Джан отказался от нового контракта с "красными" и ранее этим летом ушел свободным агентом в "Ювентус". И хотя в концовке сезона Юрген до последнего говорил, что вероятность продления сотрудничества с Эмре остается, на самом деле тренер достаточно рано понял, что ему нужна замена соотечественнику, которой в итоге стал Фабиньо.



"У нас всегда были и до сих пор остаются хорошие отношения. У меня нет никаких проблем, если игрок уходит. Единственная проблема касается клуба, который хотел получить денег за игрока: "Подпиши новый контракт, и тогда мы продадим тебя!" Но это не было реалистично".



"Между мной и Эмре никогда не было никаких проблем. Ему уже 24. Иногда у тебя возникает жизненная цель, чтобы поиграть в другой стране: "Я провел четыре года в Англии, а теперь хочу отправиться куда-нибудь еще".



"Почему нет? Он игрок топ-уровня, и он отправился в топ-клуб. Все хорошо".



"Мы достаточно рано поняли, что его уход вполне вероятен. Мы составили план на этот счет. Не было смысла объявлять о предстоящем расставании по ходу сезона. Если бы в марте я сказал людям, что он на 100 процентов уходит, то люди стали бы немедленно твердить, что он больше не выкладывается изо всех сил".



"Я же знал, что Эмери выкладывается без остатка. Он отчаянно хотел сыграть в заключительных матчах. Ему удалось сделать это лишь в последнем, причем он не был в своем лучшем состоянии из-за травмы. Теперь он в Турине, мы здесь, и все хорошо", — сообщил Клопп Liverpool Echo.