Аррисабалага расслаблен насчет своей стоимости
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что не испытывает давления от своего ценника.
Напомним, отчаянное желание Тибо Куртуа перейти в "Реал", заставило "синих" срочно активировать пункт в контракте Аррисабалаги с "Атлетико" об отступных и заплатить за Кепу 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).
Таким образом, 23-летний испанец перехватил у Алиссона из "Ливерпуля" звание самого дорогого голкипера мира, однако сам Аррисабалага не видит в этом никакого дополнительного источника давления.
"Говоря о том, что я стал самым дорогим голкипером мира, лишь хочу сказать, что я не думаю об этом. Я просто собираюсь быть собой и стараться изо всех сил ради клуба. Я особо не думаю о цене. Этого нет в моих мыслях. Я просто думаю, что "Челси" сделал большую ставку, поверив в меня. Я сделаю все возможное, чтобы отблагодарить их за оказанное доверие".
"Я не думаю, что это окажет дополнительное давление. Единственное давление, которое я испытываю, — это давление, которому я подвергаю себя сам. Я тот игрок, который многое требует от себя, поэтому я просто постараюсь делать все ради команды", — цитирует Аррисабалагу The Guardian.
10.08.2018 08:00
Просмотров: 1660
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь заиграет, в 23 года и такое давление, если выдержит станет легендой
(ответить)
чисто аррет
(ответить)
Буду орать, если из всех троих топариком окажется Лено.
(ответить)
Считай, двоих Буффонов себе на ворота одновременно поставили. Челси жуткие топарики. Экономят и продают системообразующих игроков (см. Матич), а потом хуяк и вчетверо дороже рынка за парю!
(ответить)
это такая традиция у киперов щолсе ссать на щолсе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий