Аррисабалага расслаблен насчет своей стоимости

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что не испытывает давления от своего ценника.

Напомним, отчаянное желание Тибо Куртуа перейти в "Реал", заставило "синих" срочно активировать пункт в контракте Аррисабалаги с "Атлетико" об отступных и заплатить за Кепу 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).

Таким образом, 23-летний испанец перехватил у Алиссона из "Ливерпуля" звание самого дорогого голкипера мира, однако сам Аррисабалага не видит в этом никакого дополнительного источника давления.

"Говоря о том, что я стал самым дорогим голкипером мира, лишь хочу сказать, что я не думаю об этом. Я просто собираюсь быть собой и стараться изо всех сил ради клуба. Я особо не думаю о цене. Этого нет в моих мыслях. Я просто думаю, что "Челси" сделал большую ставку, поверив в меня. Я сделаю все возможное, чтобы отблагодарить их за оказанное доверие".

"Я не думаю, что это окажет дополнительное давление. Единственное давление, которое я испытываю, — это давление, которому я подвергаю себя сам. Я тот игрок, который многое требует от себя, поэтому я просто постараюсь делать все ради команды", — цитирует Аррисабалагу The Guardian.



Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 10.08.2018 08:46 # firmino9
    Надеюсь заиграет, в 23 года и такое давление, если выдержит станет легендой

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  2. kos9k 10.08.2018 08:36 # kos9k
    чисто аррет

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  3. vyrentz 10.08.2018 08:04 # vyrentz
    Буду орать, если из всех троих топариком окажется Лено.

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  4. vyrentz 10.08.2018 08:02 # vyrentz
    Считай, двоих Буффонов себе на ворота одновременно поставили. Челси жуткие топарики. Экономят и продают системообразующих игроков (см. Матич), а потом хуяк и вчетверо дороже рынка за парю!

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  5. goal 10.08.2018 08:01 # goal
    это такая традиция у киперов щолсе ссать на щолсе

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