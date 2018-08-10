Аррисабалага расслаблен насчет своей стоимости

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что не испытывает давления от своего ценника.

Напомним, отчаянное желание Тибо Куртуа перейти в "Реал", заставило "синих" срочно активировать пункт в контракте Аррисабалаги с "Атлетико" об отступных и заплатить за Кепу 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).



Таким образом, 23-летний испанец перехватил у Алиссона из "Ливерпуля" звание самого дорогого голкипера мира, однако сам Аррисабалага не видит в этом никакого дополнительного источника давления.



"Говоря о том, что я стал самым дорогим голкипером мира, лишь хочу сказать, что я не думаю об этом. Я просто собираюсь быть собой и стараться изо всех сил ради клуба. Я особо не думаю о цене. Этого нет в моих мыслях. Я просто думаю, что "Челси" сделал большую ставку, поверив в меня. Я сделаю все возможное, чтобы отблагодарить их за оказанное доверие".



"Я не думаю, что это окажет дополнительное давление. Единственное давление, которое я испытываю, — это давление, которому я подвергаю себя сам. Я тот игрок, который многое требует от себя, поэтому я просто постараюсь делать все ради команды", — цитирует Аррисабалагу The Guardian.