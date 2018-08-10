Моуриньо опроверг слухи о разладе со своими игроками

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опроверг слухи о том, что его отношения с игроками команды ухудшились.

По ходу этого предсезонного периода Моуриньо не скрывал своего разочарования, порой срываясь на игроках вроде Антонио Валенсии или Антони Мартиаля.



Жозе был явно недоволен работой клуба на трансферном рынке, из-за чего некоторые игроки могли посчитать, что они не устраивают тренера. Однако Моуриньо считает подобные разговоры лживыми.



"Смогу ли я справиться без усиления? У меня есть мои игроки, и мне нравятся мои игроки, мне нравится с ними работать".



"Ложь, повторенная 1000 раз, так и остается ложью. Людям может показаться, что это стало правдой, но это по-прежнему ложь. Поэтому, когда вы 1000 раз говорите, что у меня неважные отношения со своими игроками, это повторенная 1000 раз ложь. Это по-прежнему ложь".



"Повторюсь, впечатление людей может быть другим, но мне нравятся мои игроки, мой коллектив. Я получил удовольствие от прошлого сезона, сражаясь за то место, где мы финишировали. Это лучшая позиция клуба за пять-шесть лет".



"И этим сезоном я тоже буду наслаждаться. Я знаю, какие слова вы хотите, чтобы я произнес, а какие — нет. Это зависит от фона, но мне непросто подбирать слова".



"Думаю, к концу ноября или декабря слова уже будут не нужны — вы сами увидите, какие команды будут претендовать на победу в Премьер-Лиге. В тот момент слова будут не важны", — цитирует Моуриньо Sky Sports.