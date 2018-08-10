Почеттино: "Никого не купить — это смелое решение"

Не получив вообще никакого усиления этим летом, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встал на защиту трансферной политики своего клуба.

С момента введения трансферного окна в 2003 году, еще не было такого случая, чтобы какой-либо клуб Премьер-Лиги остался совершенно без новичков летом.



Став первопроходцем, Почеттино объяснил, что для его клуба было важнее направить деньги на удержание имеющихся игроков и на инфраструктуру. Вдобавок ударил по "шпорам" Brexit, девальвировав фунт по отношению к европейской валюте почти на треть.



"Не покупать — это было наше решение. Сейчас покупать модно, поэтому мы стали единственным клубом в Европе, который никого не купил".



"Возможно, это выглядит плохо из-за предвзятого отношения и истории футбола, но это наше решение. Мы решили сохранить лучших игроков, сохранить свой состав. Это смелое решение".



"Конечно, клуб поступил смело. Сарказм и ирония здесь неуместны — клуб показал себя таким смелым".



"Мы строим новую тренировочную базу, дом для проживания игроков, и это требует огромных инвестиций. Новый стадион обошелся нам почти в миллиард фунтов — я не верю, когда говорят про 400 миллионов! Только усугубил ситуацию Brexit, потому что теперь все стоит на 30 процентов дороже — это тоже драма, и я сочувствую английским людям".



"Но мы сохранили своих лучших игроков. И я нахожу это смелым. Конечно, где-то внутри каждый думает: "О, "Тоттенхэм" никого не купил". Но покупать ради покупки? Уж лучше сохранить имеющихся игроков", — цитирует Почеттино Evening Standard.