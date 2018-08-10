Почеттино: "Никого не купить — это смелое решение"

Маурисио Почеттино Не получив вообще никакого усиления этим летом, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встал на защиту трансферной политики своего клуба.

С момента введения трансферного окна в 2003 году, еще не было такого случая, чтобы какой-либо клуб Премьер-Лиги остался совершенно без новичков летом.

Став первопроходцем, Почеттино объяснил, что для его клуба было важнее направить деньги на удержание имеющихся игроков и на инфраструктуру. Вдобавок ударил по "шпорам" Brexit, девальвировав фунт по отношению к европейской валюте почти на треть.

"Не покупать — это было наше решение. Сейчас покупать модно, поэтому мы стали единственным клубом в Европе, который никого не купил".

"Возможно, это выглядит плохо из-за предвзятого отношения и истории футбола, но это наше решение. Мы решили сохранить лучших игроков, сохранить свой состав. Это смелое решение".

"Конечно, клуб поступил смело. Сарказм и ирония здесь неуместны — клуб показал себя таким смелым".

"Мы строим новую тренировочную базу, дом для проживания игроков, и это требует огромных инвестиций. Новый стадион обошелся нам почти в миллиард фунтов — я не верю, когда говорят про 400 миллионов! Только усугубил ситуацию Brexit, потому что теперь все стоит на 30 процентов дороже — это тоже драма, и я сочувствую английским людям".

"Но мы сохранили своих лучших игроков. И я нахожу это смелым. Конечно, где-то внутри каждый думает: "О, "Тоттенхэм" никого не купил". Но покупать ради покупки? Уж лучше сохранить имеющихся игроков", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1153

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 10.08.2018 07:30 # radik86radik
    "Сейчас покупать модно, поэтому мы стали единственным клубом в Европе, который никого не купил" Сцуко, до слез. Отжег почище Кличко)))

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  2. shakur 10.08.2018 06:56 # shakur
    Всем лондонским клубам нужно объединиться, так может хоть что-то толковое выйдет

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  3. zzspurs 10.08.2018 06:54 # zzspurs
    Опять бездельники безмозглые из ливерни набежали...

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  4. firmino9 10.08.2018 06:43 # firmino9
    почему б не взять в аренду пару игроков

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  5. liverfun 10.08.2018 06:06 # liverfun
    Встал он на свою защиту, т.к. знает что его наебали, как маленького ребенка

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  6. bobbylfc 10.08.2018 06:01 # bobbylfc
    "Нельзя просто так взять и купить игрока" - (с) пакет

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