Анонс сезона Премьер-Лиги 2018/19. Часть 2

Во второй части традиционного анонса сезона FAPL.ru расскажет о том, с какими амбициями и целями подходят к старту чемпионата команды второй части алфавитного списка — с М по Э, от коллективов из Манчестера до "Эвертона".





МАНЧЕСТЕР СИТИ



Сезон 2017/18: +32=4-2, 106-27, 100 очков, 1-е место



"Манчестер Сити" провел отменный сезон, установив ряд рекордов Премьер-Лиги и английского футбола в целом. Ложкой дегтя в бочке меда стал вылет от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов и несостоятельность "горожан" в очных матчах с "красными" в полных составах, но и на солнце бывают пятна, а у "Сити" — слабые стороны, которыми воспользовался Юрген Клопп. "Сити" не нуждался в кардинальном усилении состава — с купленным зимой Лапортом и восстановившимся после травмы Менди, а также переквалифицированным в защитника Делфом оборона "горожан" выглядит солидно на всех позициях, а приход Рияда Махреза добавит свежих идей атаке.



Кажется, не хватает "Сити" глубины состава в атаке, где есть находящийся в хорошей форме, но способный получить травму в любой момент Агуэро, а также слегка сдувшийся Габриэль Жезус, которого нужно срочно выводить из кризиса переходного возраста. Но мы прекрасно знаем, что "Сити" опасен прежде всего не своей атакой, а мощнейшей полузащитой, которая способна решить все проблемы с результативностью и без нападающих. Многого в этом сезоне ждут от Лероя Сане, отдохнувшего летом по воле Йоахима Лева, а сам Пеп Гвардиола нахваливал после Суперкубка Бернарду Силву, сказав, что для него тот становится одним из самых ценных игроков команды. Конечно же, "Сити" будет главным фаворитом сезона, но "Ливерпуль" как главный конкурент очень опасен для "горожан" после глобального летнего усиления.



Главная потеря: Ангус Ганн ("Саутгемптон")

Главное приобретение: Рияд Махрез ("Лестер")

Кто может выстрелить: Фил Фоден

Прогноз: главный фаворит сезона



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Сезон 2017/18: +25=6-7, 68-28, 81 очко, 2-е место



То, что происходит в стане "Манчестер Юнайтед" этим летом, вызывает волнение у болельщиков клуба. Жозе Моуриньо находится в состоянии "сейчас взорвусь", наблюдая за тем как большая часть его команды отдыхает после ЧМ-2018, Поль Погба и Мино Райола треплют нервы спекуляциями на тему возможного ухода в "Барсу" или "Реал" с параллельными требованиями повышения и без того заоблачной зарплаты, а Эд Вудворд традиционно вяло ведет переговоры по запрошенных Жозе игрокам. Моуриньо дал клубу список из нескольких игроков и не получил из него ни одного.



Есть вопросы по Антони Мартиалю, всем своим видом показывавшем, что он хочет уйти, а кроме него Моуриньо недоволен Валенсией и частыми травмами эквадорца, нежеланием досрочно выйти из отпуска Эшли Янга и многими другими вещами. Когда португалец находится в таком состоянии, жди беды и скандала, который может разразиться в любую минуту. Весной Жозе подписал новый контракт с клубом, но и его последний срыв в "Челси" случился как раз после продления отношений с "синими", потому можно ждать чего угодно, в том числе и отставки португальца уже осенью. Но в целом состав МЮ не так плох, чтобы команда выпала из топ-4. Моуриньо, вероятно, бесится от неспособности угнаться за "Манчестер Сити" и от явно проигрышной трансферной кампании по сравнению с эффектной работой на рынке "Ливерпуля".



Главная потеря: Дейли Блинд ("Аякс")

Главное приобретение: Фред ("Шахтер")

Кто может выстрелить: Андреас Перейра

Прогноз: 3-4 место



НЬЮКАСЛ



Сезон 2017/18: +12=8-18, 39-47, 44 очка, 10-е место



Еще один менеджер, которого бесит руководство его клуба — давний недруг Моуриньо Рафаэль Бенитес. Впрочем, хоть у Рафы есть куда больше причин критиковать Майка Эшли, чем у Жозе быть недовольным менеджментом МЮ, испанец держит себя в рамках и на истерики не срывается. Он терпеливо дожидается смены владельцев клуба, получая удовольствие от пребывания на "Сент-Джеймс Парк" — даже с таким скрягой, как Эшли, у руля клуба, Бенитесу комфортно в "Ньюкасле", так как тут он снова окунулся в атмосферу всеобщего обожания на трибунах и в городе, а Рафа такие вещи очень и очень любит.



Бенитес отлично справляется с работой в условиях, когда у него есть потолок ценника на покупку новых игроков (максимальная стоимость игрока — 15 миллионов фунтов) и необходимость продавать футболистов, чтобы покупать новых. Во второй половине сезона "Ньюкасл" был хорош, а в некоторых матчах — даже очень, но сейчас команде явно не хватает класса, чтобы совершить рывок к еврокубкам, а Toon Army явно соскучилась по евротурам, активно требуя ухода Эшли и выделения Бенитесу солидного трансферного бюджета.



Главная потеря: Микель Мерино ("Реал Сосьедад")

Главное приобретение: Фабиан Шер ("Депортиво")

Кто может выстрелить: Джейкоб Мерфи

Прогноз: место в середине таблицы



САУТГЕМПТОН



Сезон 2017/18: +7=15-16, 37-56, 36 очков, 17-е место



"Саутгемптон" оказался на грани провала, когда опустился к борьбе за выживание после неудачной замены Клода Пюэля на аргентинца Пеллегрино, но Марку Хьюзу удалось спасти "святых" от вылета, за что он получил возможность остаться в Премьер-Лиге после отставки в "Стоуке". Не сказать, что "Спарки" проделал какую-то невероятную работу с "Сотоном" — команда по своему потенциалу не была борцом за выживание, опустившись в зону вылета волею обстоятельств, не демонстрируя и близко своего уровня. Хьюз смог разбудить лидеров "святых" — Душана Тадича, Шейна Лонга, Райана Бертрана — удачно сделал ставку на выручавшего голкипера Алекса Маккарти, а кроме того ему повезло с тем, что восстановился Чарли Остин. "Сотон" в последние годы обладает удивительным талантом собирать коллекцию незабивных нападающих (Габбиадини, Каррильо, Лонг), но Остин — это как раз бомбардир из категории "вижу цель — не вижу препятствий".



Летом менеджмент "Саутгемптона" принял решение кардинально обновить состав, отдав в "Аякс" Тадича и раздав по арендам не заигравших Буфаля, Каррильо и Класи. В какой-то момент селекционная служба "святых", ранее работавшая как часы, потеряла хватку, и сейчас клубу необходима перезагрузка состава. Вероятно, именно потому в этот период и была сделана ставка на Хьюза, как на менеджера, который способен не допустить вылета "святых" в переходный период. Впрочем, усиление состава не впечатляет — голкипер Ангус Ганн составит конкуренцию Маккарти, Янник Вестергорд увеличит вариативность обороны, а Эльюнусси должен заменить Тадича. Прямо скажем, задача непростая, так как серб был одним из немногих, к кому не было претензий в прошлом сезоне, а вот норвежец не выглядит игроком того же уровня таланта. Подписанный на ленточке Данни Ингс может стать палочкой-выручалочкой, но сперва ему нужно вспомнить, как забивать.



Главная потеря: Душан Тадич ("Аякс")

Главное приобретение: Мохаммед Эльюнусси ("Базель")

Кто может выстрелить: Джош Симс

Прогноз: вторая половина таблицы, возможна борьба за выживание



ТОТТЕНХЭМ



Сезон 2017/18: +23=8-7, 74-36, 77 очков, 3-е место



"Тоттенхэм" стал стабильно играть в Лиге Чемпионов и производит впечатление лучшей команды Лондона, но при всех однозначных удачах Маурисио Почеттино и его парней, "шпоры" до сих пор не выиграли ничего с аргентинцем, оставаясь все той же командой, которой пока что не получается дотянуться до звезд. Это во многом осознанный выбор Почеттино, относящегося с крайней степенью пренебрежения к внутренним кубкам — не исключено, что в Северном Лондоне до сих пор бродит вирус имени Арсена Венгера, убеждающий Почеттино в том, что само по себе попадание в топ-4 — это уже трофей.



Самое главное для "Тоттенхэма" — летом не было никаких поползновений "Реала" и других европейских грандов в сторону лидеров клуба: Харри Кейна, Кристиана Эриксена и Деле Алли. "Шпоры" сохранили всех игроков — даже тех, с которыми Почеттино явно был готов расстаться, включая Муссу Дембеле и Тоби Алдервейрелда. Кажется, "Тоттенхэм" останется на тех же позициях — к чемпионству команда Маурисио пока что не готова, если не случится чуда в виде идеального старта, но и вывалиться из четверки не должна.



Главная потеря: нет

Главное приобретение: нет

Кто может выстрелить: Кайл Уолкер-Питерс

Прогноз: 3-4 место







УОТФОРД



Сезон 2017/18: +11=8-19, 44-64, 41 очко, 14-е место



"Уотфорд" продолжает менять менеджеров как перчатки по воле итальянских владельцев клуба, принявших за постулат тактику ротации тренеров, но такая философия рано или поздно приведет "шершней" к возвращению в Чемпионшип. В прошлом сезоне Хави Грасии повезло с тем, что запас очков, заработанных Марку Силвой в ходе удачного старта, был достаточным для того, чтобы не участвовать в борьбе за выживание, но испанский специалист не впечатлил ничем и вполне может стать новой жертвой "режима Поццо" уже осенью.



Команда обладает средним составом, не слишком опытным тренером, к тому же очень слабо поработала на трансферном рынке. Плюс в том, что удалось удержать новым контрактом лучшего игрока прошлого сезона Абдулая Дукуре, которого хотел переменить к себе Марку Силва, но то, что не удалось оградить от перехода в "Эвертон" Ришарлисона, — однозначный минус. Впрочем, компенсация в виде 40 млн фунтов оказалась хорошей платой за бразильца, который пока что проявил себя только в осеннем отрезке прошлого сезона, и "Эвертону" тут пришлось серьезно переплатить. У "Уотфорда" все еще неплохой состав, но отсутствие четких турнирных целей может сыграть злую шутку с "шершнями" вместе с тренерской нестабильностью. Даже такой крепкий клуб, как "Саутгемптон", в прошлом сезоне едва не вылетел, сделав неверный шаг в ротации менеджеров, а у "Уотфорда" запас прочности намного меньше.



Главная потеря: Ришарлисон ("Эвертон")

Главное приобретение: Адам Масина ("Болонья")

Кто может выстрелить: Уилл Хьюз

Прогноз: борьба за выживание



ФУЛХЭМ



Сезон 2017/18: +25=13-8, 79-46, 88 очков, 3-е место (Чемпионшип)



Симпатичный по многим параметрам "Фулхэм" возвращается в Премьер-Лигу с командой, способной выдержать конкуренцию за место под солнцем в элите английского футбола, показывая футбол хорошего качества. Славиша Йоканович создал команду с идеальным рабочим кодексом, в то же время не забывающую и о развлекательной составляющей футбола. Большой удачей для "дачников" стало то, что пообещал остаться в клубе на сезон главный талант английского футбола из юниорской категории Райан Сессеньон, но и кроме него на "Крэйвен Коттадж" хватает креативных и прогрессирующих игроков.



Компанию капитану команды и ее ментальному лидеру Тому Крэйни в полузащите составит ивуариец Жан-Мишель Сери, которого хотели и "Арсенал" с "Челси", но сумел заманить к себе "Фулхэм". Этот игрок сочетает в себе качества надежной рабочей лошадки и полезного при конструировании атак полузащитника и должен легко вписаться в игру команды Йокановича, уделяющего большое внимание в работе с командой прессингу. "Фулхэм" был одной из самых динамичных и быстрых команд Чемпионшипа в прошлом сезоне, потому наблюдать за "дачниками" будет приятно и интересно. "Дачники" отлично поработали на рынке, забрав в "Суонси" прогрессирующего защитника Алфи Моусона, подписав Сери и Митровича, а также взяв в аренду опытных Чамберса и Шюррле. Вдобавок "Фулхэм" нахватал пачку игроков перед самым дедлайном, суммарно потратив более 100 миллионов фунтов за лето. Ушел Фредерикс, но его заменит Максим Ле Маршан — одноклубник Сери по "Ницце".



Главная потеря: Райан Фредерикс ("Вест Хэм")

Главное приобретение: Жан-Мишель Сери ("Ницца")

Кто может выстрелить: Райан Сессеньон

Прогноз: 12-16 место



ХАДДЕРСФИЛД



Сезон 2017/18: +9=10-19, 28-58, 37 очков, 16-е место



"Хаддерсфилд" с огромным трудом удержался в элите в дебютном сезоне во многом благодаря тому, что завалились старожилы: "Суонси", "Стоук" и "Вест Бромвич". "Терьеры" ничем не удивили — они дисциплинированно выполняли установки Дэвида Вагнера и кропотливо собирали "свои" очки, порадовав хорошим качеством игры лишь в нескольких матчах. Было заметно, что команда играет на грани своих возможностей и чего-то большего предложить не может из-за бедного кадрового потенциала, но благоприятное стечение обстоятельств и хорошая домашняя форма помогли "стилю терьера" оказаться успешным и в Премьер-Лиге.



Но второй сезон в Премьер-Лиге будет не менее сложным для "Хаддерсфилда", и вместе с "Кардиффом" именно эту команду называют главным претендентом на вылет. Каким бы действительно классным специалистом ни был Вагнер, но он не чудотворец — его состав остается одним из слабейших в лиге даже с такими новичками как Рамадан Собхи, Адама Диакаби, Эрик Дурм. Эти игроки вряд ли способны поднять "Хаддерсфилд" на новый уровень, а это значит что "терьерам" снова нужно искать счастье в командном единстве, безупречном рабочем кодексе и умении цепляться зубами за все очки, которые соперник готов отдать им.



Главная потеря: Том Инс ("Сток")

Главное приобретение: Теренс Конголо ("Монако")

Кто может выстрелить: Адама Диакаби

Прогноз: борьба за выживание, весьма возможно — безуспешная



ЧЕЛСИ



Сезон 2017/18: +21=7-10, 62-38, 70 очков, 5-е место



В "Челси" происходят глобальные изменения, которые вряд ли могут нравиться поклонникам клуба. Роман Абрамович начал считать деньги, вкладываемые в клуб и его инфраструктуру еще несколько лет назад, а после того, как возникло напряжение в его отношениях с правительством Британии, российский олигарх прогнозируемо свернул модернизацию стадиона и практически перевел клуб на режим самоокупаемости. Результаты финансовые сейчас стали важнее результатов турнирных — потому клуб и тянул до последнего с дорогостоящей отставкой Антонио Конте и таким же непростым по деньгам назначением Маурицио Сарри. Что удалось выиграть от этой паузы менеджменту "Челси", мы не знаем, но клуб явственно подходит к сезону неготовым, и новому итальянскому тренеру нужно изловчиться, чтобы результаты клуба не поставили крест на его амбициях в этом сезоне уже на старте.



"Челси" все-таки лишился Тибо Куртуа, устроившего забастовку с требованием отпустить его в "Реал". Но бельгийский кипер вряд ли станет большой потерей, ведь на его место был приглашен баск Кепа Аррисабалага — другое дело, что и тут "Челси" потерял деньги, так как голкипер "Атлетика" обошелся в два раза дороже, чем удалось выручить за Куртуа. По своим человеческим качествам бельгиец уже давно разочаровал, когда далеко не по спортивному принципу выжил из "Челси" Петра Чеха, но в последнее время он разочаровывал и как профессионал. Именно его широко расставленные ноги в матчах с "Барселоной" стали причиной того, что "Челси" не смог оказать конкуренцию каталонцам в плей-офф Лиги Чемпионов, хоть в целом был не так уж плох на фоне команды Вальверде. Были и другие ошибки и в целом — слабая игра в последних сезонах. Тут можно только сказать — скатертью дорожка!



Но проблема Сарри еще и в том, что, видя, как клуб стремительно теряет амбиции, могут возжелать уйти настоящие лидеры — Нголо Канте и Эден Азар. И что самое прискорбное, "Челси" вынужден будет выдерживать прессинг ПСЖ и "Реала", желающих заполучить француза и бельгийца соответственно, даже после закрытия трансферного окна в Англии. Сарри достался очень разношерстный состав, который провел откровенно слабый сезон и подписавшись на эту работу Маурицио взялся за невероятно сложную задачу. Но в то же время с таким неординарным специалистом, как Сарри, сезон "Челси" точно будет нескучным — неаполитанец способен удивлять и своими идеями и поступками. Будет весело!



Главная потеря: впереди

Главное приобретение: Жоржиньо ("Наполи")

Кто может выстрелить: Калум Хадсон-Одои

Прогноз: борьба за место в топ-4



ЭВЕРТОН



Сезон 2017/18: +13=10-15, 44-58, 49 очков, 8-е место



У "Эвертона" с приходом Фархада Мошири появились приличные деньги, но пока что менеджмент клуба работает не лучшим образом, неумело распоряжаясь ими. Ставка на Рональда Кумана и массовые закупки неплохих, но разношерстных игроков не оправдала себя, так как костяк предыдущей команды был разрушен чересчур резко, а из обилия новичков собрать цельный паззл не удалось. Потенциал у "Эвертона" большой — в том числе за счет качественных воспитанников академии, но пока что владельцы никак не могут угадать с менеджером, который бы смог создать условия для прогресса игроков и всей команды в целом.



Еще осенью "Эвертон" хотел заполучить трендового тогда менеджера Марку Силву, но "Уотфорд" пошел на принцип, не отдав португальца даже за приличные деньги и уволив его несколько недель спустя после того, как "ирискам" запретили обращаться к Силве по поводу его трудоустройства. Сейчас Силву все же взяли, хоть рейтинг его уже не тот, что год назад, а Марку забрал с собой из "Уотфорда" и бразильского вингера Ришарлисона, ставшего главным подписанием клуба этим летом. Есть сомнения, что Ришарлисон стоит таких денег, но игрок он действительно неплохой, как и Силва — толковый менеджер. Осталось только посмотреть — получится ли у него качественно проработать целый сезон, так как пока что португалец был больше специалистом по мгновенным улучшениям с последующим уходом на повышение. Прибывшим из "Барселоны" Люке Диню, Йерри Мине и Андре Гомешу стоит дать время на адаптацию.



Главная потеря: Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед")

Главное приобретение: Ришарлисон ("Уотфорд")

Кто может выстрелить: Киран Дауэлл

Прогноз: 7-е место



Анонс сезона Премьер-Лиги 2018/19. Часть 1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru