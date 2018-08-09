Джо Харт не пропустил в своем дебюте за "Бернли"

"Бернли" свел вничью первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Истанбул Башакшехир" — 0:0.

Напомним, "бордовые" вышли на турецкую команду, одолев в предыдущем раунде по сумме двух матчей "Абердин".



Выезд в Стамбул получился достаточно тяжелым для команды Шона Дайча, которая играла явно вторым номером и позволила сопернику нанести два десятка ударов, тогда как сама почти не атаковала.



Правда, в створ ворот, которые защищал дебютант Джо Харт, турки пробили лишь однажды, и экс-голкипер "Манчестер Сити" с этим ударом справился. Теперь все решится через неделю на "Терф Мур".



"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Бернли" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Бернли": Харт, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Корк, Вествуд, Уолтерс, Хендрик, Гудмундссон (Вокс 62), Барнс (Леннон 78).