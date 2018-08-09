Джо Харт не пропустил в своем дебюте за "Бернли"

Джо Харт "Бернли" свел вничью первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Истанбул Башакшехир" — 0:0.

Напомним, "бордовые" вышли на турецкую команду, одолев в предыдущем раунде по сумме двух матчей "Абердин".

Выезд в Стамбул получился достаточно тяжелым для команды Шона Дайча, которая играла явно вторым номером и позволила сопернику нанести два десятка ударов, тогда как сама почти не атаковала.

Правда, в створ ворот, которые защищал дебютант Джо Харт, турки пробили лишь однажды, и экс-голкипер "Манчестер Сити" с этим ударом справился. Теперь все решится через неделю на "Терф Мур".

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Бернли" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Бернли": Харт, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Корк, Вествуд, Уолтерс, Хендрик, Гудмундссон (Вокс 62), Барнс (Леннон 78).



Метки Бернли, Истанбул Башакшехир, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 23:10

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 09.08.2018 23:47 # ccchelsea
    Пизда походу Бёрнли. Эта Турецкая тима в полном порядке последние несколько лет.

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  2. bes-ter 09.08.2018 23:37 # bes-ter
    Джо Харт еще всем покажет!

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