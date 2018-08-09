Джо Харт не пропустил в своем дебюте за "Бернли"
"Бернли" свел вничью первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Истанбул Башакшехир" — 0:0.
Напомним, "бордовые" вышли на турецкую команду, одолев в предыдущем раунде по сумме двух матчей "Абердин".
Выезд в Стамбул получился достаточно тяжелым для команды Шона Дайча, которая играла явно вторым номером и позволила сопернику нанести два десятка ударов, тогда как сама почти не атаковала.
Правда, в створ ворот, которые защищал дебютант Джо Харт, турки пробили лишь однажды, и экс-голкипер "Манчестер Сити" с этим ударом справился. Теперь все решится через неделю на "Терф Мур".
"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Бернли" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Бернли": Харт, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Корк, Вествуд, Уолтерс, Хендрик, Гудмундссон (Вокс 62), Барнс (Леннон 78).
09.08.2018 23:10
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Пизда походу Бёрнли. Эта Турецкая тима в полном порядке последние несколько лет.
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Джо Харт еще всем покажет!
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