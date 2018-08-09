"Фулхэм" купил Замбо-Ангисса

"Фулхэм" заплатил 22.3 миллиона фунтов за полузащитника "Марселя" и сборной Камеруна Андре-Франка Замбо-Ангисса.

22-летний камерунец дебютировал за "Марсель" в сезоне 2015/16. В двух последующих Замбо-Ангисса провел за французский клуб больше 70 матчей, отличаясь надежной игрой без мяча.



В заключительный день трансферного окна "Фулхэм" выложил крупную сумму ради полузащитника. Андре-Франк оперативно прибыл на "Крэйвен Коттадж", где заключил с "дачниками" пятилетний контракт.



"Я очень рад, что стал игроком "Фулхэма". Это новая глава в моей карьере, мне уже не терпится ее начать. Надеюсь, я смогу перенести свои лучшие качества в этот клуб и показать все, на что я способен", - сообщил камерунец.