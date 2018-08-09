"Саутгемптон" взял Ингса в аренду с обязательством по выкупу

Нападающий Данни Ингс успел покинуть "Ливерпуль" до закрытия трансферного окна и сезон 2018/19 проведет в "Саутгемптоне" на правах аренды.

О намерении Ингса покинуть "Энфилд" стало известно, как только "красные" приступили к предсезонной подготовке. Однако серьезных предложений о покупке мерсисайдский клуб так и не получил.



В конце концов "Ливерпуль" согласился отпустить 26-летнего англичанина в "Саутгемптон", который взял на себя обязательство выкупить трансфер Ингс по окончании сезона — примерно за 20 миллионов фунтов.



Отметим, что "Саутгемптон" не является чужим клубом для Ингса. Данни занимался здесь в детстве, но затем продолжил свое футбольное обучение в "Борнмуте", а в 2011 отправился в "Бернли".



"Мы столкнулись с серьезной конкуренцией в борьбе за Данни, многие клубы хотели его заполучить, и мы особенно рады, что он выбрал нас".



"Мы достаточно давно им восхищались — не только его способностями, но также его личными качествами и характером, и мы уверены, что он идеально впишется в нашу раздевалку".



"Как вы знаете, он местный парень, и он станет еще одной отличной опцией впереди", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Марк Хьюз.