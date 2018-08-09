Джордан Айю перебрался в "Кристал Пэлас"

В заключительный день летнего трансферного окна "Кристал Пэлас" взял в аренду у "Суонси" нападающего Джордана Айю.

26-летний Айю стал четвертым и последним приобретением команды Роя Ходжсона этим летом. На "Селхерст Парк" Джордан воссоединится со своим партнером по сборной Ганы Джеффри Шлюппом.



Прошлый сезон Джордан завершил с 11 голами и был признан Игроком Года в "Суонси" по версии самих футболистов, однако вклада Айю оказалось недостаточно, чтобы "лебеди" избежали вылета из Премьер-Лиги.