Джордан Айю перебрался в "Кристал Пэлас"
В заключительный день летнего трансферного окна "Кристал Пэлас" взял в аренду у "Суонси" нападающего Джордана Айю.
26-летний Айю стал четвертым и последним приобретением команды Роя Ходжсона этим летом. На "Селхерст Парк" Джордан воссоединится со своим партнером по сборной Ганы Джеффри Шлюппом.
Прошлый сезон Джордан завершил с 11 голами и был признан Игроком Года в "Суонси" по версии самих футболистов, однако вклада Айю оказалось недостаточно, чтобы "лебеди" избежали вылета из Премьер-Лиги.
09.08.2018 22:20
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