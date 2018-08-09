Тимоти Фосу-Менса арендован "Фулхэмом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса отправился в "Фулхэм", где проведет новый сезон на правах аренды.

20-летний Фосу-Менса является воспитанником академии "красных дьяволов", дебютировав за первую команду еще в феврале 2016. Тимоти оставил очень приятное впечатление во время предсезонного периода, однако главный тренер Жозе Моуриньо принял решение второй год подряд отправить защитника в аренду.



И если прошлый сезон Фосу-Менса провел в "Кристал Пэлас", сыграв 24 матча с учетом всех соревнований, то теперь будет получать практику у "дачников".



Игрок молодежной сборной Голландии способен действовать на целом ряде позиций, включая центрального защитника и опорного полузащитника, но в "Фулхэме" ему в первую очередь придется действовать справа в обороне — ранее текущим летом эту позицию оголил ушедший в "Вест Хэм" Райан Фредерикс.