Тимоти Фосу-Менса арендован "Фулхэмом"

Тимоти Фосу-Менса Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса отправился в "Фулхэм", где проведет новый сезон на правах аренды.

20-летний Фосу-Менса является воспитанником академии "красных дьяволов", дебютировав за первую команду еще в феврале 2016. Тимоти оставил очень приятное впечатление во время предсезонного периода, однако главный тренер Жозе Моуриньо принял решение второй год подряд отправить защитника в аренду.

И если прошлый сезон Фосу-Менса провел в "Кристал Пэлас", сыграв 24 матча с учетом всех соревнований, то теперь будет получать практику у "дачников".

Игрок молодежной сборной Голландии способен действовать на целом ряде позиций, включая центрального защитника и опорного полузащитника, но в "Фулхэме" ему в первую очередь придется действовать справа в обороне — ранее текущим летом эту позицию оголил ушедший в "Вест Хэм" Райан Фредерикс.



Метки аренда, Манчестер Юнайтед, трансферы, Фосу-Менса, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 22:10

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 09.08.2018 23:43 # manutd-20champ
    мудаки, отдали такого пацана. оставили дерьмиана...

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  2. idalgo 09.08.2018 22:30 # idalgo
    лучше бы моура отправили на дачу или на тв
    сегодня сезон начинается, а у нас валя и дармиан справа, плохи делы

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