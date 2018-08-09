"Брайтон" купил Мартина Монтойю

"Брайтон" объявил о приобретении правого защитника "Валенсии" Мартина Монтойи. Сумма трансфера не разглашается.

Монтойя является воспитанником "Барселоны", в академии которой он провел девять лет. За первую команду каталонцев Мартин сыграл 67 матчей и завоевал семь трофеев, включая Лигу Чемпионов и три титула Ла Лиги.



Побывав в аренде в "Интере" и "Реал Бетисе", в 2016 году Монтойя окончательно разорвал отношения с "Барселоной" и присоединился к "Валенсии", где за два сезона сыграл более 50 матчей.



27-летний испанец безусловно добавит опыта команде Криса Хьютона, которая в новом сезоне постарается продлить свое пребывание в Премьер-Лиге.