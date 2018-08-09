"Фулхэм" арендовал Лусиано Вьетто

"Фулхэм" арендовал голкипера "Севильи" Серхио Рико и нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто. Также "дачники" приобрели левого защитника "Бристоль Сити" Джо Брайана.

24-летний Вьетто по-прежнему считается одним из самых талантливых нападающих в Аргентине, но пока не смог реализовать весь свой потенциал. Помочь Лусиано в этом призвана аренда на "Крэйвен Коттадж".



Также на год в команду Славиши Йокановича перебрался 24-летний Рико. Голкипер "Севильи" провел за клуб из Андалусии 170 матчей и поделится ценным опытом с новичками Премьер-Лиги.



Наконец, третьим приобретением "Фулхэма" в заключительный день трансферного окна стал 24-летний Брайан. Джо считался одним из лучших левых защитников Чемпионшипа, а теперь продолжит свое развитие в элите.