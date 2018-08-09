"Фулхэм" арендовал Лусиано Вьетто
"Фулхэм" арендовал голкипера "Севильи" Серхио Рико и нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто. Также "дачники" приобрели левого защитника "Бристоль Сити" Джо Брайана.
24-летний Вьетто по-прежнему считается одним из самых талантливых нападающих в Аргентине, но пока не смог реализовать весь свой потенциал. Помочь Лусиано в этом призвана аренда на "Крэйвен Коттадж".
Также на год в команду Славиши Йокановича перебрался 24-летний Рико. Голкипер "Севильи" провел за клуб из Андалусии 170 матчей и поделится ценным опытом с новичками Премьер-Лиги.
Наконец, третьим приобретением "Фулхэма" в заключительный день трансферного окна стал 24-летний Брайан. Джо считался одним из лучших левых защитников Чемпионшипа, а теперь продолжит свое развитие в элите.
09.08.2018 21:10
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Очень интересно......Очень хороший футболист.......Как всегда в коменте Членсодрочеры который купили нонейма за ажжж 80 милионов, Билбао молодцы пихнули нойнейма, Уверен они до сихпор не верят, Из за таких Дебилских клубов вроде Членсов Мумушников Псж растет цена игроков космический. Где Фейплей? Что Нах? Иди нахуй пидр Членси
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Вылетят к хуям собачьим. Нельзя столько игроков за одно ТО покупать. Как показывает история, это нарушает командную химию.
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