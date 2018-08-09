Варди подписал новый контракт с "Лестером"
В заключительный день трансферного окна "Лестер" не только подписал двух защитников, но и продлил контракт с нападающим Джейми Варди.
Как сообщает официальный сайт "лис", новый контракт с Варди рассчитан до лета 2022 года. Если Джейми отработает соглашение до конца, срок его пребывания в "Лестере" составит 10 лет.
"Все знают, какие чувства я испытываю, когда играю за этот клуб. Приятно знать, что следующие четыре года я буду представлять именно "Лестер".
"То приключение, которое мы совершили вместе с клубом, было поистине невероятным. И я уверен, что сейчас для "Лестера" снова наступают отличные времена. Я рад, что буду иметь к этому отношение", - сообщил Варди.
09.08.2018 20:45
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Варди понял что с лестером будет выше арсИнала в турнирной таблице
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поссал на куртуу
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Арсеналу бы погоды не сделал, зато в Лестере станет легендой. Правда ему уже 31..
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