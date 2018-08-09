Варди подписал новый контракт с "Лестером"

В заключительный день трансферного окна "Лестер" не только подписал двух защитников, но и продлил контракт с нападающим Джейми Варди.

Как сообщает официальный сайт "лис", новый контракт с Варди рассчитан до лета 2022 года. Если Джейми отработает соглашение до конца, срок его пребывания в "Лестере" составит 10 лет.



"Все знают, какие чувства я испытываю, когда играю за этот клуб. Приятно знать, что следующие четыре года я буду представлять именно "Лестер".



"То приключение, которое мы совершили вместе с клубом, было поистине невероятным. И я уверен, что сейчас для "Лестера" снова наступают отличные времена. Я рад, что буду иметь к этому отношение", - сообщил Варди.