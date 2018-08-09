"Ньюкасл" приобрел Федерико Фернандеса у "Суонси"

Седьмым и заключительным приобретением "Ньюкасла" этим летом стал защитник Федерико Фернандес. Сделка оценивается в 6 миллионов фунтов.

Когда в заключительный день летнего трансферного окна у Фернандеса появилась возможность перебраться на "Сент Джеймс Парк", он не раздумывал дважды, ведь Федерико отлично знаком с главным тренером "сорок" Рафаэлем Бенитесом по совместной работе в "Наполи".



Таким образом, 29-летний аргентинец заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2020 года и получил футболку с 18-м номером. Дебютировать за свой новый клуб Фернандес сможет уже в субботу против "Тоттенхэма".



"Я хорошо знаю Федерико по совместной работе в "Наполи", и мне легко далось решение пригласить его сюда. Он опытен, очень хороший профессионал и добавит конкуренции в обороне", — сообщил Бенитес.