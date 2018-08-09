"Лестер" заплатил 19 миллионов фунтов за Сеюнджю

Чаглар Сеюнджю "Лестер" приобрел защитника "Фрайбурга" и сборной Турции Чаглара Сеюнджю. Сделка оценивается в 19 миллионов фунтов.

22-летний Сеюнджю, на счету которого 15 матчей за сборную своей страны, заключил с "лисами" контракт до 2023 года и стал третьим центральным защитником, что прибыл на "Кинг Пауэр" в это трансферном окно — после Джонни Эванса и Филипа Бенковича.

В прошлом сезоне "Фрайбург" финишировал только на 15-й позиции в Бундеслиге, однако игра Чаглара не осталась без внимания со стороны ведущих клубов Европы. Среди претендентов на Сеюнджю значился и "Арсенал".

Добавим, что пресса объясняла поздний интерес "Лестера" к Бенковичу и Сеюнджю риском лишиться Харри Магуайра, однако тот так и не перешел в "Манчестер Юнайтед", в результате чего теперь у главного тренера Клода Пюэля богатейший выбор игроков в центре обороны.



Метки Лестер, Сеюнджю, трансферы, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 20:15

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