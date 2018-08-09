"Хаддерсфилд" арендовал Исаака Мбензу
"Хаддерсфилд" арендовал вингера "Монпелье" и молодежной сборной Бельгии Исаака Мбензу.
Арендное соглашение по 22-летнему вингеру, способному сыграть на обоих флангах, оставляет за "терьерами" право выкупить Мбензу по окончании сезона 2018/19.
В прошлом сезоне Исаак помог "Монпелье" финишировать на 10-м месте в Лиге 1, отличившись 10 раз при всего 26 выходах в стартовом составе. Главные козыри Мбензы — взрывная скорость и голевое чутье.
09.08.2018 19:25
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Последние комментарии:
Мбенза, видимо ударение на последний слог. Бельгиец. Был ещё Эмиль Мпенза, похоже родственники)) тоже бельгиец
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забьет пенсам
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