"Хаддерсфилд" арендовал Исаака Мбензу

Исаак Мбенза "Хаддерсфилд" арендовал вингера "Монпелье" и молодежной сборной Бельгии Исаака Мбензу.

Арендное соглашение по 22-летнему вингеру, способному сыграть на обоих флангах, оставляет за "терьерами" право выкупить Мбензу по окончании сезона 2018/19.

В прошлом сезоне Исаак помог "Монпелье" финишировать на 10-м месте в Лиге 1, отличившись 10 раз при всего 26 выходах в стартовом составе. Главные козыри Мбензы — взрывная скорость и голевое чутье.



Метки аренда, Мбенза, Монпелье, трансферы, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 19:25

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.08.2018 20:17 # mancunia-planet
    Мбенза, видимо ударение на последний слог. Бельгиец. Был ещё Эмиль Мпенза, похоже родственники)) тоже бельгиец

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  2. mancunia-planet 09.08.2018 20:12 # mancunia-planet
    забьет пенсам

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