"Хаддерсфилд" арендовал Исаака Мбензу

"Хаддерсфилд" арендовал вингера "Монпелье" и молодежной сборной Бельгии Исаака Мбензу.

Арендное соглашение по 22-летнему вингеру, способному сыграть на обоих флангах, оставляет за "терьерами" право выкупить Мбензу по окончании сезона 2018/19.



В прошлом сезоне Исаак помог "Монпелье" финишировать на 10-м месте в Лиге 1, отличившись 10 раз при всего 26 выходах в стартовом составе. Главные козыри Мбензы — взрывная скорость и голевое чутье.