"Вест Хэм" вернул Карлоса Санчеса в Премьер-Лигу

"Вест Хэм" приобрел полузащитника "Фиорентины" Карлоса Санчеса, заключив с колумбийцем двухлетний контракт.

Важным подспорьем для лондонского клуба будет опыт игры 32-летнего Санчеса в Премьер-Лиге. Ранее в своей карьере Карлос два сезона посвятил "Астон Вилле", с которой, правда, не удержался в высшем дивизионе.



"Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге. Да, в "Астон Вилле" у нас ничего не получилось, мы вылетели в Чемпионшип. Но я всегда хотел вернуться сюда и попробовать снова. Я рад, что вновь оказался здесь и хочу поблагодарить за это каждого сотрудника "Вест Хэма", - сообщил Санчес официальному сайту "молотобойцев".