"Эвертон" купил Йерри Мину и арендовал Андре Гомеша

"Барселона" подтвердила продажу центрального защитника Йерри Мины в "Эвертон" за 28.5 миллионов фунтов, включая ряд бонусов. Также на "Гудисон Парк" с "Ноу Камп" временно переезжает полузащитник Андре Гомеш.

Если верить слухам, "ириски" обратили свои взоры на Мину еще до Чемпионата Мира в России. Своей отличной игрой на мундиале Йерри увеличил как число заинтересованных клубов, так и свою стоимость.



Однако "Эвертон" оказался наиболее настойчив, а отправленная в Барселону делегация все же добилась своего и перед самым закрытием трансферного окна оформила переход 23-летнего игрока сборной Колумбии.



Единственный нюанс касательно трансфера Мины заключается в том, что "Барселона" оставила за собой право обратного выкупа Йерри. Только на таких условиях чемпионы Ла Лиги согласились отпустить талантливого игрока.



Также "Эвертон" арендовал на сезон 2018/19 Андре Гомеша. "Ириски" выплатят "Барселоне" 2 млн. фунтов и полностью возьмут на себя зарплату 25-летнего португальца.