"Эвертон" купил Йерри Мину и арендовал Андре Гомеша

Йерри Мина "Барселона" подтвердила продажу центрального защитника Йерри Мины в "Эвертон" за 28.5 миллионов фунтов, включая ряд бонусов. Также на "Гудисон Парк" с "Ноу Камп" временно переезжает полузащитник Андре Гомеш.

Если верить слухам, "ириски" обратили свои взоры на Мину еще до Чемпионата Мира в России. Своей отличной игрой на мундиале Йерри увеличил как число заинтересованных клубов, так и свою стоимость.

Однако "Эвертон" оказался наиболее настойчив, а отправленная в Барселону делегация все же добилась своего и перед самым закрытием трансферного окна оформила переход 23-летнего игрока сборной Колумбии.

Единственный нюанс касательно трансфера Мины заключается в том, что "Барселона" оставила за собой право обратного выкупа Йерри. Только на таких условиях чемпионы Ла Лиги согласились отпустить талантливого игрока.

Также "Эвертон" арендовал на сезон 2018/19 Андре Гомеша. "Ириски" выплатят "Барселоне" 2 млн. фунтов и полностью возьмут на себя зарплату 25-летнего португальца.



Метки аренда, Барселона, Гомеш, Мина, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 19:10

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.08.2018 20:19 # mancunia-planet
    Эве может не барахтаться особо, ничего не светит вобще

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  2. ccchelsea 09.08.2018 19:34 # ccchelsea
    Эвертон как обычно гавна накупил.

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  3. recyjoed 09.08.2018 19:14 # recyjoed
    ничоси

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