"Эвертон" подтвердил переход Бернарда

Бернард "Эвертон" объявил о подписании четырехлетнего контракта с бывшим полузащитником "Шахтера" Бернардом.

Ранее в августе "ириски" заполучили левого вингера "Уотфорда" Ришарлисона. Компанию бразильцу на "Гудисон Парк" составит его соотечественник Бернард.

25-летний плеймейкер достался "Эвертону" совершенно бесплатно. По итогам сезона Бернард не стал продлевать контракт с "Шахтером", благодаря чему получил статус свободного агента.

"Я много слышал о Марку Силве, именно после разговора с ним я принял решение о переходе. Тренер верит в меня, и это меня приободрило. Я уверен, что покажу все свои лучшие качества", - сообщил Бернард.




Метки Бернард, трансферы, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 09.08.2018 18:55

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  1. silva77 09.08.2018 19:45 # silva77
    Слишком Маленький, физический вообще НОЛЬ, хз что будеть в АПЛ, А так Эве усиливается, но хз прошлом году тоже много тратили, тупо купили всех, а как всегда команда без толку, Эве последние время тратит тратит милионы на уровне топ клубов А В ТОЛКУ??????????????

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