"Эвертон" подтвердил переход Бернарда

"Эвертон" объявил о подписании четырехлетнего контракта с бывшим полузащитником "Шахтера" Бернардом.

Ранее в августе "ириски" заполучили левого вингера "Уотфорда" Ришарлисона. Компанию бразильцу на "Гудисон Парк" составит его соотечественник Бернард.



25-летний плеймейкер достался "Эвертону" совершенно бесплатно. По итогам сезона Бернард не стал продлевать контракт с "Шахтером", благодаря чему получил статус свободного агента.



"Я много слышал о Марку Силве, именно после разговора с ним я принял решение о переходе. Тренер верит в меня, и это меня приободрило. Я уверен, что покажу все свои лучшие качества", - сообщил Бернард.