"Эвертон" подтвердил переход Бернарда
"Эвертон" объявил о подписании четырехлетнего контракта с бывшим полузащитником "Шахтера" Бернардом.
Ранее в августе "ириски" заполучили левого вингера "Уотфорда" Ришарлисона. Компанию бразильцу на "Гудисон Парк" составит его соотечественник Бернард.
25-летний плеймейкер достался "Эвертону" совершенно бесплатно. По итогам сезона Бернард не стал продлевать контракт с "Шахтером", благодаря чему получил статус свободного агента.
"Я много слышал о Марку Силве, именно после разговора с ним я принял решение о переходе. Тренер верит в меня, и это меня приободрило. Я уверен, что покажу все свои лучшие качества", - сообщил Бернард.
09.08.2018 18:55
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Слишком Маленький, физический вообще НОЛЬ, хз что будеть в АПЛ, А так Эве усиливается, но хз прошлом году тоже много тратили, тупо купили всех, а как всегда команда без толку, Эве последние время тратит тратит милионы на уровне топ клубов А В ТОЛКУ??????????????
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