Куртуа зазывает Азара в "Реал"
Новичок "Реала" Тибо Куртуа выразил надежду, что плеймейкер "Челси" Эден Азар последует его примеру и тоже отправится в Мадрид.
Отказавшись продлевать свой истекавший через год контракт, Куртуа все же добился того, что "синие" отпустили его в "Реал" за 35 миллионов фунтов.
А следующим летом в похожем положении — с истекающим через год контрактом — может оказаться уже Азар. Тибо заранее предлагает своему партнеру по сборной Бельгии план действий.
"Эден поздравил меня. Он знает, что я мечтал оказаться здесь. Я бы всегда хотел быть с ним в одной команде. Он замечательный игрок, и если он перейдет сюда, это будет великолепно. Давайте посмотрим, случится ли это", — цитирует Куртуа Evening Standard.
09.08.2018 17:50
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Последние комментарии:
Пздц он мразота конечно. Пенсам здоровья.
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Ведёт себя как последний говнонир
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Омерзительно
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Он специально ссыт на пенсов?
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По хорошему за такую хуету пора штрафовать клубы
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Азар не шлюха, сорян.
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как же бесят эти твари, без году день в другом клубе, так сразу начинают зазывать ключевых игроков бывшей команды. у нас также Филипок зазывал Мо. перешли, сидите там молча, право голоса еще не заслужили!
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ах ах ах нимагу
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Just as planned... Носач сперва пробивает чо-почем в Реале, готовит почву, и следующим летом Жопар уходит в Реал по той же схеме. Браво.
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Карнейро детей хазарда уже везет в Мадрид, вестимо.
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вот же залупа, думаю Навас плотно его на бенч усадит и закипит тогда носатая жопа у Дыркуа
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Дура носатая совсем берегов не видит
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ща пенсота бомбанет
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В одиночку не сможет справиться с женой, пусть зазывает Терри
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грязный наёмник
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