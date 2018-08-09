Куртуа зазывает Азара в "Реал"

Тибо Куртуа Новичок "Реала" Тибо Куртуа выразил надежду, что плеймейкер "Челси" Эден Азар последует его примеру и тоже отправится в Мадрид.

Отказавшись продлевать свой истекавший через год контракт, Куртуа все же добился того, что "синие" отпустили его в "Реал" за 35 миллионов фунтов.

А следующим летом в похожем положении — с истекающим через год контрактом — может оказаться уже Азар. Тибо заранее предлагает своему партнеру по сборной Бельгии план действий.

"Эден поздравил меня. Он знает, что я мечтал оказаться здесь. Я бы всегда хотел быть с ним в одной команде. Он замечательный игрок, и если он перейдет сюда, это будет великолепно. Давайте посмотрим, случится ли это", — цитирует Куртуа Evening Standard.



Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 17:50

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Последние комментарии:




  1. keita 09.08.2018 18:58 # keita
    Пздц он мразота конечно. Пенсам здоровья.

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  2. chelsea-69 09.08.2018 18:56 # chelsea-69
    Ведёт себя как последний говнонир

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  3. karandash 09.08.2018 18:56 # karandash
    Омерзительно

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  4. osetin-15reg 09.08.2018 18:48 # osetin-15reg
    Он специально ссыт на пенсов?

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  5. gerrard08 09.08.2018 18:37 # gerrard08
    По хорошему за такую хуету пора штрафовать клубы

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  6. cristean2 09.08.2018 18:37 # cristean2
    Азар не шлюха, сорян.

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  7. ssa 09.08.2018 18:27 # ssa
    как же бесят эти твари, без году день в другом клубе, так сразу начинают зазывать ключевых игроков бывшей команды. у нас также Филипок зазывал Мо. перешли, сидите там молча, право голоса еще не заслужили!

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  8. mane 09.08.2018 18:20 # mane
    ах ах ах нимагу

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  9. lahmatyj 09.08.2018 18:16 # lahmatyj
    Just as planned... Носач сперва пробивает чо-почем в Реале, готовит почву, и следующим летом Жопар уходит в Реал по той же схеме. Браво.

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  10. alexomck 09.08.2018 18:15 # alexomck
    Карнейро детей хазарда уже везет в Мадрид, вестимо.

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  11. winnerd 09.08.2018 18:13 # winnerd
    вот же залупа, думаю Навас плотно его на бенч усадит и закипит тогда носатая жопа у Дыркуа

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  12. chebrec 09.08.2018 18:10 # chebrec
    Дура носатая совсем берегов не видит

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  13. kos9k 09.08.2018 18:09 # kos9k
    ща пенсота бомбанет

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  14. dictator 09.08.2018 18:04 # dictator
    В одиночку не сможет справиться с женой, пусть зазывает Терри

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  15. pistolero-lfc 09.08.2018 18:02 # pistolero-lfc
    грязный наёмник

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