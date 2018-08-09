Куртуа зазывает Азара в "Реал"

Новичок "Реала" Тибо Куртуа выразил надежду, что плеймейкер "Челси" Эден Азар последует его примеру и тоже отправится в Мадрид.

Отказавшись продлевать свой истекавший через год контракт, Куртуа все же добился того, что "синие" отпустили его в "Реал" за 35 миллионов фунтов.



А следующим летом в похожем положении — с истекающим через год контрактом — может оказаться уже Азар. Тибо заранее предлагает своему партнеру по сборной Бельгии план действий.



"Эден поздравил меня. Он знает, что я мечтал оказаться здесь. Я бы всегда хотел быть с ним в одной команде. Он замечательный игрок, и если он перейдет сюда, это будет великолепно. Давайте посмотрим, случится ли это", — цитирует Куртуа Evening Standard.