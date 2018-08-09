"Вулверхэмптон" арендовал Леандера Дендонкера

Леандер Дендонкер "Вулверхэмптон" взял в аренду на сезон полузащитника "Андерлехта" и сборной Бельгии Леандера Дендонкера.

К 23 годам Дендонкер накопил уже 190 проведенных матчей за "Андерлехт". Благодаря уверенной игре за клуб Леандер даже попал в заявку сборной Бельгии на Чемпионат Мира в России.

Официальный сайт "Вулверхэмптон" сообщает, что Дендонкер отыграет сезон 2018/19 за новичков Премьер-Лиги на правах аренды, после чего "волки" выкупят трансфер игрока у "Андерлехта".

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпирту Санту может использовать Дендонкера сразу на двух позициях: помимо опорной зоны, Леандер готов закрыть центр защиты.




Метки Андерлехт, аренда, Вулверхэмптон, Дендонкер, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 09.08.2018 16:45

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  1. pistolero-lfc 09.08.2018 16:55 # pistolero-lfc
    помимо опорной зоны, Леандер готов закрыть центр защиты

    но на ыы он будет полузащитником, так что не нужен

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