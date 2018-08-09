"Вулверхэмптон" арендовал Леандера Дендонкера
"Вулверхэмптон" взял в аренду на сезон полузащитника "Андерлехта" и сборной Бельгии Леандера Дендонкера.
К 23 годам Дендонкер накопил уже 190 проведенных матчей за "Андерлехт". Благодаря уверенной игре за клуб Леандер даже попал в заявку сборной Бельгии на Чемпионат Мира в России.
Официальный сайт "Вулверхэмптон" сообщает, что Дендонкер отыграет сезон 2018/19 за новичков Премьер-Лиги на правах аренды, после чего "волки" выкупят трансфер игрока у "Андерлехта".
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпирту Санту может использовать Дендонкера сразу на двух позициях: помимо опорной зоны, Леандер готов закрыть центр защиты.
09.08.2018 16:45
Просмотров: 303
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
помимо опорной зоны, Леандер готов закрыть центр защиты
но на ыы он будет полузащитником, так что не нужен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий