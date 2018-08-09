Тибо Куртуа завершил переход в "Реал"
Голкипер Тибо Куртуа завершил переход из "Челси" в "Реал", поставив свою подпись под шестилетним контрактом с испанским грандом.
Напомним, накануне вечером "синие" объявили о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно трансфера Куртуа. Предполагается, что Королевский клуб заплатит за Тибо, у которого оставался год по контракту с "синими", 35 миллионов фунтов.
Сегодня 26-летний бельгиец прошел медицинское обследование в Мадриде, после чего сел за стол с президентом "Реала" Флорентино Пересом и оформил свои отношения официально.
"Сегодня исполняется моя мечта. Это лучший клуб мира", — сообщил бывший голкипер "Атлетико" во время своей презентации на "Сантьяго Бернабеу".
Добавим, за семь лет, что Тибо числился игроком "Челси", он провел 154 матча за лондонский клуб, завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги. Ранее этим летом Куртуа получил "Золотую перчатку" на Чемпионате Мира в России.
09.08.2018 14:50
Просмотров: 1454
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну наконец то, ппц просто как в печени сидел гад,
(ответить)
Посмотрел Перес, как Месси над носатым изголяется, да и подписал дыркача.
(ответить)
сколько бы глупые малолетние глорики его не поливали, так-то все ради детей делает, настоящий мужик.
(ответить)
Неудачи.
(ответить)
1 сезон как минимум на лавку сядет. Будет лишь выходить в кубковых матчах.
(ответить)
На радость Месси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий