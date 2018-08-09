Тибо Куртуа завершил переход в "Реал"

Тибо Куртуа Голкипер Тибо Куртуа завершил переход из "Челси" в "Реал", поставив свою подпись под шестилетним контрактом с испанским грандом.

Напомним, накануне вечером "синие" объявили о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно трансфера Куртуа. Предполагается, что Королевский клуб заплатит за Тибо, у которого оставался год по контракту с "синими", 35 миллионов фунтов.

Сегодня 26-летний бельгиец прошел медицинское обследование в Мадриде, после чего сел за стол с президентом "Реала" Флорентино Пересом и оформил свои отношения официально.

"Сегодня исполняется моя мечта. Это лучший клуб мира", — сообщил бывший голкипер "Атлетико" во время своей презентации на "Сантьяго Бернабеу".

Добавим, за семь лет, что Тибо числился игроком "Челси", он провел 154 матча за лондонский клуб, завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги. Ранее этим летом Куртуа получил "Золотую перчатку" на Чемпионате Мира в России.



Метки Куртуа, Реал, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 14:50

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  1. gio 09.08.2018 15:09 # gio
    ну наконец то, ппц просто как в печени сидел гад,

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  2. lampard78 09.08.2018 15:01 # lampard78
    Посмотрел Перес, как Месси над носатым изголяется, да и подписал дыркача.

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  3. alexomck 09.08.2018 15:01 # alexomck
    сколько бы глупые малолетние глорики его не поливали, так-то все ради детей делает, настоящий мужик.

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  4. ccchelsea 09.08.2018 15:01 # ccchelsea
    Неудачи.

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  5. danny949494 09.08.2018 15:00 # danny949494
    1 сезон как минимум на лавку сядет. Будет лишь выходить в кубковых матчах.

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  6. staryi-eblan 09.08.2018 14:51 # staryi-eblan
    На радость Месси

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