Тибо Куртуа завершил переход в "Реал"

Голкипер Тибо Куртуа завершил переход из "Челси" в "Реал", поставив свою подпись под шестилетним контрактом с испанским грандом.

Напомним, накануне вечером "синие" объявили о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно трансфера Куртуа. Предполагается, что Королевский клуб заплатит за Тибо, у которого оставался год по контракту с "синими", 35 миллионов фунтов.



Сегодня 26-летний бельгиец прошел медицинское обследование в Мадриде, после чего сел за стол с президентом "Реала" Флорентино Пересом и оформил свои отношения официально.



"Сегодня исполняется моя мечта. Это лучший клуб мира", — сообщил бывший голкипер "Атлетико" во время своей презентации на "Сантьяго Бернабеу".



Добавим, за семь лет, что Тибо числился игроком "Челси", он провел 154 матча за лондонский клуб, завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги. Ранее этим летом Куртуа получил "Золотую перчатку" на Чемпионате Мира в России.