Ковачич спрашивал совета у Модрича насчет перехода в "Челси"

Полузащитник Матео Ковачич признался, что спрашивал совета у своего партнера по "Реалу" и сборной Хорватии Луки Модрича перед переходом в "Челси".

Отпустив голкипера Тибо Куртуа в Мадрид, "синие" получили возможность арендовать Ковачича на сезон 2018/19 — правда, без опции по выкупу.



По словам Матео, важную роль в его решении отправиться на "Стэмфорд Бридж" сыграл Модрич, который в период с 2008 по 2012 год выступал за "Тоттенхэм".



"Я постоянно общаюсь с Лукой. Конечно, он рад за меня. Ему грустно, что я ухожу, ведь мы очень близки, но он сказал мне, что Лондон — удивительный город".



"Он сказал мне, что поначалу мне будет тяжело в Премьер-Лиге, но это славная лига, стадионы здесь всегда заполнены, и я буду наслаждаться игрой здесь".



"Я особо не тренировался с "Реалом", потому что отчаянно хотел перейти в "Челси". Я постараюсь изо всех сил, чтобы как можно скорее привести себя в форму", — цитирует Ковачича Evening Standard.