Ковачич спрашивал совета у Модрича насчет перехода в "Челси"

Матео Ковачич и Лука Модрич Полузащитник Матео Ковачич признался, что спрашивал совета у своего партнера по "Реалу" и сборной Хорватии Луки Модрича перед переходом в "Челси".

Отпустив голкипера Тибо Куртуа в Мадрид, "синие" получили возможность арендовать Ковачича на сезон 2018/19 — правда, без опции по выкупу.

По словам Матео, важную роль в его решении отправиться на "Стэмфорд Бридж" сыграл Модрич, который в период с 2008 по 2012 год выступал за "Тоттенхэм".

"Я постоянно общаюсь с Лукой. Конечно, он рад за меня. Ему грустно, что я ухожу, ведь мы очень близки, но он сказал мне, что Лондон — удивительный город".

"Он сказал мне, что поначалу мне будет тяжело в Премьер-Лиге, но это славная лига, стадионы здесь всегда заполнены, и я буду наслаждаться игрой здесь".

"Я особо не тренировался с "Реалом", потому что отчаянно хотел перейти в "Челси". Я постараюсь изо всех сил, чтобы как можно скорее привести себя в форму", — цитирует Ковачича Evening Standard.



Метки Ковачич, Модрич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 14:20

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  1. slavik92 09.08.2018 15:14 # slavik92
    арендовали бы хоть на 2 сезона его, а то чисто позицию закрыть.
    заиграет сразу - будут ставить в основу, нет - смысла возиться и особо доверять ему не будет.

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  2. ccchelsea 09.08.2018 14:26 # ccchelsea
    Последний абзац улыбнул.

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