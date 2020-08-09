"Лестер" потратился на Филипа Бенковича

"Лестер" расстался с 13.5 миллионов фунтов на покупку защитника загребского "Динамо" Филипа Бенковича.

21-летний Бенкович не попал в состав сборной Хорватии на Чемпионат Мира, но великолепно провел прошлый сезон, сыграв в 30 матчах за "Динамо" и забив четыре гола. Вместе с клубом Филипп выиграл местный чемпионат.



Этим летом на защитника обратили внимание скауты "Лестера", посоветовав игрока главному тренеру Клоду Пюэлю. Тот одобрил сделку, после чего клуб заключил с Бенковичем пятилетний контракт.



"Филип обладает огромным потенциалом. Он играл за "Динамо" на протяжении трех последних сезонов и получил ценный опыт участия в еврокубках. Он будет полезной опцией для нас и увеличит конкуренцию за место в составе", - сообщил Пюэль.