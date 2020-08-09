"Вест Хэм" купил Лукаса Переса у "Арсенала"

Лукас Перес "Вест Хэм" объявил о приобретении нападающего "Арсенала" Лукаса Переса. Сделка оценивается в 4-5 миллионов фунтов.

29-летний испанец заключил с "молотобойцами" контракт до 2021 года и стал уже восьмым новичком команды Мануэля Пеллегрини в это трансферное окно.

Напомним, два года назад сами "канониры" приобрели Переса у "Депортиво" за 17.1 млн. фунтов. С тех пор Лукас толком себя не проявил, а на прошлый сезон вернулся на правах аренды в Ла-Корунью, где забил шесть голов в 32 матчах Ла Лиги.



Метки Арсенал, Вест Хэм, Перес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 12:40

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Последние комментарии:




  1. kewell7 09.08.2018 13:27 # kewell7
    Купили за 17.1 продали за "4-5 миллионов фунтов". Идеально.

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  2. pokersanogo 09.08.2018 12:43 # pokersanogo
    Жаль... Очень жаль...

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