"Вест Хэм" купил Лукаса Переса у "Арсенала"
"Вест Хэм" объявил о приобретении нападающего "Арсенала" Лукаса Переса. Сделка оценивается в 4-5 миллионов фунтов.
29-летний испанец заключил с "молотобойцами" контракт до 2021 года и стал уже восьмым новичком команды Мануэля Пеллегрини в это трансферное окно.
Напомним, два года назад сами "канониры" приобрели Переса у "Депортиво" за 17.1 млн. фунтов. С тех пор Лукас толком себя не проявил, а на прошлый сезон вернулся на правах аренды в Ла-Корунью, где забил шесть голов в 32 матчах Ла Лиги.
09.08.2018 12:40
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Купили за 17.1 продали за "4-5 миллионов фунтов". Идеально.
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Жаль... Очень жаль...
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