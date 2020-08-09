"Вест Хэм" купил Лукаса Переса у "Арсенала"

"Вест Хэм" объявил о приобретении нападающего "Арсенала" Лукаса Переса. Сделка оценивается в 4-5 миллионов фунтов.

29-летний испанец заключил с "молотобойцами" контракт до 2021 года и стал уже восьмым новичком команды Мануэля Пеллегрини в это трансферное окно.



Напомним, два года назад сами "канониры" приобрели Переса у "Депортиво" за 17.1 млн. фунтов. С тех пор Лукас толком себя не проявил, а на прошлый сезон вернулся на правах аренды в Ла-Корунью, где забил шесть голов в 32 матчах Ла Лиги.