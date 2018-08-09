"Челси" арендовал Матео Ковачича

"Челси" объявил об аренде полузащитника "Реала" Матео Ковавича на весь следующий сезон.

24-летний хорват, выигравший со своей сборной серебро Чемпионата Мира, переезжает на "Стэмфорд Бридж" в качестве части сделки по продаже голкипера Тибо Куртуа в "Реал".



Главный тренер "синих" Маурицио Сарри рассчитывает использовать Ковачича на позиции левого центрального полузащитника в схеме 4-3-3. Правда, получил ли "Челси" опцию выкупа Матео, официальный веб-сайт лондонского клуба не уточняет.



"Я очень рад, что оказался в "Челси". Я испытываю по этому поводу волшебные чувства. Я сделаю все возможное ради этого клуба. Мне предстоит познакомиться с новой лигой и новым тренером, но я уверен, что партнеры помогут мне", - сообщил Ковачич.