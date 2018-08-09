Моуриньо уже не ждет приобретений

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не ожидает приобретений от своего клуба в заключительный день трансферного окна.

Напомним, по ходу американского турне "красных дьяволов" Моуриньо говорил, что хотел бы подписать еще двух игроков, но реально рассчитывает только на одного.



Впрочем теперь и одного заполучить "Юнайтед" едва ли удастся. В четверг утром Жозе сообщил журналистам, что его клуб не приблизился к приобретению центрального защитника.



"Будут ли еще какие-нибудь приобретения? По имеющейся у меня информации — нет".



"Я не уверен насчет приобретений, а рынок закрывается сегодня, поэтому для меня настало время перестать думать о рынке, потому что рынок закроется".



"Я должен сосредоточиться на имеющихся игроках и на том, как преодолеть эти первые два-три матча, потому что после матча против "Тоттенхэма" будет перерыв на сборные, и мы получим пару недель, чтобы восстановить силы и лучше подготовиться".



"Поэтому я не думаю о списке своих целей, я сосредоточен на том, что у нас есть", — цитирует Моуриньо The Telegraph.