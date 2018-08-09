ФИФА хочет стандартизировать сроки трансферного окна
ФИФА планирует стандартизировать сроки трансферного окна во всем мире, что поставит клубы Премьер-Лиги в примерно равное положение с конкурентами из Европы.
Как известно, с этого года летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается перед стартом сезона — сейчас у клубов высшего английского дивизиона остаются считанные часы для приобретений, но отпускать игроков в Европу они смогут до конца лета.
Естественно, это нововведение ставит представителей Премьер-Лиги в невыгодное положение по сравнению с клубами других европейских лиг, однако президент ФИФА Джанни Инфантино жаждет исправить эту несправедливость.
Как сообщает The Times в эксклюзивном материале, Инфантино продвигает идею, согласно которой летнее трансферное окно будет глобальным — в каждой отдельной лиге дедлайн будет наступать до старта сезона.
Предполагается, что это нововведение вступит в силу со следующего лета. Поскольку обычно Премьер-Лига стартует раньше других ведущих лиг Европы, представители английской элиты все равно будут слегка ущемлены, но уровень несправедливости значительно снизится.
09.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
Клубы Премьер-Лиги сами решили закрывать ТО до начала сезона. Почему остальные должны подстраиваться?
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Давно пора было закрывать ТО до начала сезона. Еще бы зимнее сократить до 1 недели, чтобы было ровно после первого круга.
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если пойдут на такой компромисс, то браво!
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Спасибо! На мой же вопрос сам ФИФА ответил!
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