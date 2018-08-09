ФИФА хочет стандартизировать сроки трансферного окна

Джанни Инфантино ФИФА планирует стандартизировать сроки трансферного окна во всем мире, что поставит клубы Премьер-Лиги в примерно равное положение с конкурентами из Европы.

Как известно, с этого года летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается перед стартом сезона — сейчас у клубов высшего английского дивизиона остаются считанные часы для приобретений, но отпускать игроков в Европу они смогут до конца лета.

Естественно, это нововведение ставит представителей Премьер-Лиги в невыгодное положение по сравнению с клубами других европейских лиг, однако президент ФИФА Джанни Инфантино жаждет исправить эту несправедливость.

Как сообщает The Times в эксклюзивном материале, Инфантино продвигает идею, согласно которой летнее трансферное окно будет глобальным — в каждой отдельной лиге дедлайн будет наступать до старта сезона.

Предполагается, что это нововведение вступит в силу со следующего лета. Поскольку обычно Премьер-Лига стартует раньше других ведущих лиг Европы, представители английской элиты все равно будут слегка ущемлены, но уровень несправедливости значительно снизится.



Метки Инфантино, Премьер-Лига, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. leysan 09.08.2018 11:24 # leysan
    Клубы Премьер-Лиги сами решили закрывать ТО до начала сезона. Почему остальные должны подстраиваться?

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  2. role-playin 09.08.2018 11:23 # role-playin
    Давно пора было закрывать ТО до начала сезона. Еще бы зимнее сократить до 1 недели, чтобы было ровно после первого круга.

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  3. pistolero-lfc 09.08.2018 11:09 # pistolero-lfc
    если пойдут на такой компромисс, то браво!

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  4. cfc-chelsea-cfc 09.08.2018 11:06 # cfc-chelsea-cfc
    Спасибо! На мой же вопрос сам ФИФА ответил!

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