ФИФА хочет стандартизировать сроки трансферного окна

ФИФА планирует стандартизировать сроки трансферного окна во всем мире, что поставит клубы Премьер-Лиги в примерно равное положение с конкурентами из Европы.

Как известно, с этого года летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается перед стартом сезона — сейчас у клубов высшего английского дивизиона остаются считанные часы для приобретений, но отпускать игроков в Европу они смогут до конца лета.



Естественно, это нововведение ставит представителей Премьер-Лиги в невыгодное положение по сравнению с клубами других европейских лиг, однако президент ФИФА Джанни Инфантино жаждет исправить эту несправедливость.



Как сообщает The Times в эксклюзивном материале, Инфантино продвигает идею, согласно которой летнее трансферное окно будет глобальным — в каждой отдельной лиге дедлайн будет наступать до старта сезона.



Предполагается, что это нововведение вступит в силу со следующего лета. Поскольку обычно Премьер-Лига стартует раньше других ведущих лиг Европы, представители английской элиты все равно будут слегка ущемлены, но уровень несправедливости значительно снизится.