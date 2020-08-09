Закрытие летнего трансферного окна-2018 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2018 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 19 часов по московскому времени закрывается летнее трансферное окно. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для английских клубов дня.
09.08.2018 10:10
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Последние комментарии:
Я перечтану болеть за МУМУ , если это ска Моур настоит на покупки Боатенга, он сливает клуб
(ответить)
Осиляем! (С) любой аутоеблопенс.
(ответить)
что и тут пенсов обсыкают?
(ответить)
Давай Вудворт пили Магуайра ска, Чивас и Ригас оплатят.
(ответить)
Бля, вот это вообще феноменально))))))))))))))Чет я ору)))
28.08.2017 20:05 #
shmit
Топовый универсал
Что то типа Данило у МС. И справа и слева играет, двуногий.
Слив Бога означает только одно, Баркли велком
Ну и офк осиляем опорку Дринкуотером
Источник: http://fapl.ru/posts/56963/?c=1
(ответить)
Нас поправляют, что информацию об интересе "Юнайтед" к Зума вчера дал L'Equipe, а не France Football. А The Guardian добавляет, что заполучить Курта также хочет "Эвертон" — в аренду.
вот здесь Моур поимеет челси не хуже чем с Матичем. кроме того что Зума и так лучше половины защей челси, так он еще единственный молодой и действительно талантливый защитник там.
(ответить)
Зума в мю - это лютейшый фейл будет, я похудел на 20 кг.
(ответить)
http://www.goal.com/en/news/14222/transfer-talk/2017/01/01/31062732/rumours-chelsea-launch-60m-move-for-top-target-van-dijk?ICID=HP_BN_1
Членче предложил за Ван Дейка 60 млн фунтов, но игрок хочет играть в команде Юргенс Клоппа.
(ответить)
Болельщики Челсеа попали в уриношторм и уже никогда не смогут из него выбраться... Покойтесь с миром, скудоумные хуесосы из Пинска.
(ответить)
Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. 24-летний футболист перейдёт в команду Антонио Конте за £ 35 млн (? 38 млн), утверждает интернет-портал Sky Sports.
Сообщается, что медицинское обследование для «Челси» Окслейд-Чемберлен пройдёт на тренировочной базе сборной Англии, в расположении которой он сейчас находится.
Ранее хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю.
)))))))))
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вроде там еще заха рвался в челси
его нужно брать и закрывать это то
(ответить)
кепы, кефиры +сарри = арсенал пуховика с 07 по 12 года с Артетами, Обезьянами на воротах, Сильвестрами и Джуру :)
карма даете пасасать, автобусным
(ответить)
гений Мораты наконец то проснется при Сарри
Источник: http://fapl.ru/posts/64419/?c=1#c6695426
всё, что нужно знать о безвизге
(ответить)
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/alisson-still-wanted-chelsea-who-12936579
Челси готов перебить предложение Ливерпуля по Алиссону, но Алиссон хочет выступать за Ливерпуль.
Кек
(ответить)
какие же у челси топовые трансферы в ласт дни то...эх, чую чемпионские трансферы, на изи победку в чемпе.
(ответить)
Грановская уничтожит шольсе
(ответить)
Михаил, когда всему фапловскому сообществу ждать обещанные нововведения? Если помните, вы говорили, что есть новые фичи в работе. Но когда же они появятся?
(ответить)
а кого красная помойка мочестер подписала?
(ответить)
спасибо, mihajlo
(ответить)
https://football24.ua/ru/chelsi_hochet_prodat_kurtua_dlja_podpisanija_alissona_n466418/
Челси хочет продать Куртуа, чтобы купить Алиссона.
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