Закрытие летнего трансферного окна-2018 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2018 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 19 часов по московскому времени закрывается летнее трансферное окно. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для английских клубов дня.



