Закрытие летнего трансферного окна-2018 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2018 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 19 часов по московскому времени закрывается летнее трансферное окно. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для английских клубов дня.



Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 10:10

Количество просмотров Просмотров: 6055

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Последние комментарии:




  1. rj1992 09.08.2018 11:27 # rj1992
    Я перечтану болеть за МУМУ , если это ска Моур настоит на покупки Боатенга, он сливает клуб

    (ответить)

  2. dormidont 09.08.2018 11:26 # dormidont
    Осиляем! (С) любой аутоеблопенс.

    (ответить)

  3. goal 09.08.2018 11:25 # goal
    что и тут пенсов обсыкают?

    (ответить)

  4. rj1992 09.08.2018 11:25 # rj1992
    Давай Вудворт пили Магуайра ска, Чивас и Ригас оплатят.

    (ответить)

  5. lfc-mad-fan13 09.08.2018 11:23 # lfc-mad-fan13
    Бля, вот это вообще феноменально))))))))))))))Чет я ору)))


    28.08.2017 20:05 #
    shmit

    Топовый универсал
    Что то типа Данило у МС. И справа и слева играет, двуногий.

    Слив Бога означает только одно, Баркли велком

    Ну и офк осиляем опорку Дринкуотером

    Источник: http://fapl.ru/posts/56963/?c=1

    (ответить)

  6. alexomck 09.08.2018 11:22 # alexomck
    Нас поправляют, что информацию об интересе "Юнайтед" к Зума вчера дал L'Equipe, а не France Football. А The Guardian добавляет, что заполучить Курта также хочет "Эвертон" — в аренду.

    вот здесь Моур поимеет челси не хуже чем с Матичем. кроме того что Зума и так лучше половины защей челси, так он еще единственный молодой и действительно талантливый защитник там.

    (ответить)

  7. mr-dodds 09.08.2018 11:21 # mr-dodds
    Зума в мю - это лютейшый фейл будет, я похудел на 20 кг.

    (ответить)

  8. mikkiynwa 09.08.2018 11:21 # mikkiynwa
    http://www.goal.com/en/news/14222/transfer-talk/2017/01/01/31062732/rumours-chelsea-launch-60m-move-for-top-target-van-dijk?ICID=HP_BN_1

    Членче предложил за Ван Дейка 60 млн фунтов, но игрок хочет играть в команде Юргенс Клоппа.

    (ответить)

  9. dormidont 09.08.2018 11:20 # dormidont
    Болельщики Челсеа попали в уриношторм и уже никогда не смогут из него выбраться... Покойтесь с миром, скудоумные хуесосы из Пинска.

    (ответить)

  10. mikkiynwa 09.08.2018 11:18 # mikkiynwa
    Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. 24-летний футболист перейдёт в команду Антонио Конте за &#163; 35 млн (? 38 млн), утверждает интернет-портал Sky Sports.

    Сообщается, что медицинское обследование для «Челси» Окслейд-Чемберлен пройдёт на тренировочной базе сборной Англии, в расположении которой он сейчас находится.

    Ранее хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы &#163; 180 тыс. в неделю.



    )))))))))

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  11. meshuggah 09.08.2018 11:17 # meshuggah
    вроде там еще заха рвался в челси
    его нужно брать и закрывать это то

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  12. memfis63 09.08.2018 11:15 # memfis63
    кепы, кефиры +сарри = арсенал пуховика с 07 по 12 года с Артетами, Обезьянами на воротах, Сильвестрами и Джуру :)

    карма даете пасасать, автобусным

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  13. narcot 09.08.2018 11:15 # narcot
    гений Мораты наконец то проснется при Сарри


    Источник: http://fapl.ru/posts/64419/?c=1#c6695426

    всё, что нужно знать о безвизге

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  14. mikkiynwa 09.08.2018 11:13 # mikkiynwa
    https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/alisson-still-wanted-chelsea-who-12936579


    Челси готов перебить предложение Ливерпуля по Алиссону, но Алиссон хочет выступать за Ливерпуль.


    Кек

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  15. thegodfather 09.08.2018 11:13 # thegodfather
    какие же у челси топовые трансферы в ласт дни то...эх, чую чемпионские трансферы, на изи победку в чемпе.

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  16. awesome-arsenal 09.08.2018 11:13 # awesome-arsenal
    Грановская уничтожит шольсе

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  17. lfc-mad-fan13 09.08.2018 11:12 # lfc-mad-fan13
    Михаил, когда всему фапловскому сообществу ждать обещанные нововведения? Если помните, вы говорили, что есть новые фичи в работе. Но когда же они появятся?

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  18. narcot 09.08.2018 11:12 # narcot
    а кого красная помойка мочестер подписала?

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  19. pistolero-lfc 09.08.2018 11:10 # pistolero-lfc
    спасибо, mihajlo

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  20. mikkiynwa 09.08.2018 11:09 # mikkiynwa
    https://football24.ua/ru/chelsi_hochet_prodat_kurtua_dlja_podpisanija_alissona_n466418/


    Челси хочет продать Куртуа, чтобы купить Алиссона.

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