"Фулхэм" исключил продажу Сессеньона перед дедлайном

Вице-президент "Фулхэма" Тони Хан заверил, что вингер Райан Сессеньон не покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна.

На протяжении этого лета Сессеньона активно сватали в "Тоттенхэм". Недавно появились слухи, что "шпоры", до сих пор никого не купившие в это окно, могут сделать крупное предложение по лучшему игроку Чемпионшипа перед самым дедлайном.



Однако накануне вечером Хан обратился к твиттеру и заверил, что сезон 2018/19 Райан проведет у "дачников".



"Мы не продаем Райана Сессеньона. Мы никогда не помышляли об этом! Я больше не могу сидеть здесь и читать эти сплетни, я должен был высказаться".



"Райан является ключевой фигурой в этой команде "Фулхэма". Он один из ярчайших молодых талантов в мире, и мы рассчитываем преуспеть в Премьер-Лиге с его помощью. Вперед "Фулхэм"! — написал Хан.