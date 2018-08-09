"Фулхэм" исключил продажу Сессеньона перед дедлайном

Райан Сессеньон Вице-президент "Фулхэма" Тони Хан заверил, что вингер Райан Сессеньон не покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна.

На протяжении этого лета Сессеньона активно сватали в "Тоттенхэм". Недавно появились слухи, что "шпоры", до сих пор никого не купившие в это окно, могут сделать крупное предложение по лучшему игроку Чемпионшипа перед самым дедлайном.

Однако накануне вечером Хан обратился к твиттеру и заверил, что сезон 2018/19 Райан проведет у "дачников".

"Мы не продаем Райана Сессеньона. Мы никогда не помышляли об этом! Я больше не могу сидеть здесь и читать эти сплетни, я должен был высказаться".

"Райан является ключевой фигурой в этой команде "Фулхэма". Он один из ярчайших молодых талантов в мире, и мы рассчитываем преуспеть в Премьер-Лиге с его помощью. Вперед "Фулхэм"! — написал Хан.



Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 10:00

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  1. lahmatyj 09.08.2018 10:03 # lahmatyj
    Он это еще в конце прошлого сезона говорил. Миша лабус?

    (ответить)

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