Агент Ругани рассказал об отклоненном предложении "Челси"

Агент защитника Даниэле Ругани рассказал, что "Ювентус" отверг громадное предложение "Челси" о покупке его клиента.

Достоверно известно, что 24-летний игрок сборной Италии входил в число трансферных целей своего соотечественника Маурицио Сарри, нового главного тренера "синих".



Свой интерес к Ругани "Челси" подтвердил официальным предложением о покупке, однако чемпионы Серии А не пожелали отпускать Даниэле.



"Ювентус" не желает его продавать — даже по высокой цене, которую в Италии никто позволить себе не может. Сам игрок никогда не просил отпустить его".



"Когда поступает очень важное предложение, вполне нормально его выслушать, но "Ювентус" отклонил все виды предложений, чтобы сохранить его в Турине".



"Челси" сделал действительно крупное предложение — близкое к немыслимому для меня — но "Ювентус" все равно не дрогнул".



"Сами Хедира сыграл всего лишь на 10 матчей больше в прошлом сезоне, чем Даниэле. Думаю, в новом сезоне Ругани будет играть чаще", — цитирует агента Давиде Торкью Daily Express.