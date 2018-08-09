Ришарлисон "расслаблен" по поводу своего ценника

Новичок "Эвертона" Ришарлисон признался, что расслаблен по поводу своей высокой стоимости и счастлив снова работать с тренером Марку Силвы.

Напомним, воссоединение с Ришарлисоном, своим бывшим подопечным по "Уотфорду", обошлось Силве в рекордные для мерсисайдского клуба 40 миллионов фунтов.



Однако 21-летний бразилец предпочитает не смотреть на свой ценник. Ришарлисон надеется, что при помощи Силвы он заставит всех забыть, сколько за него заплатили "ириски".



"Я расслаблен по поводу своей трансферной стоимости. Думаю, "Уотфорд" провернул хорошую сделку. Они получили желаемую цену, а я, слава Богу, оказался в "Эвертоне".



"Я ставлю перед собой высокие цели. Я хочу многого добиться здесь, творить историю, сделать себе имя в "Эвертоне". Я спокойный человек и знаю свои обязанности. Я покажу это на поле".



"Если Марку еще не стал одним из лучших тренеров мире, то непременно станет. Думаю, он будет выигрывать трофеи с "Эвертоном" и, быть может, с какой-нибудь сборной в будущем. Он замечательный тренер, и я понимаю его. Я всегда могу к нему обратиться, если мне нужно больше информации насчет вещей, которые я могу делать лучше. У нас налажен этот диалог, и это помогает мне на поле", — цитирует Ришарлисона The Guardian.